Rekonstrukcja rządu. Krążą dwa nazwiska

Premier o rekonstrukcji

Niemal przesądzone jest, że już wkrótce rząd Donalda Tuska zostanie przebudowany. Mówił o tym sam premier podczas wtorkowego wywiadu dla TVP Info. - Tak, będzie rekonstrukcja rządu. Nie wszyscy mają powody do radości. Musi atmosfera ochłonąć. W czerwcu na spokojnie wrócę do rozmowy z moimi partnerami koalicyjnymi. Nie żeby im coś zabrać, tylko żeby ten rząd był mniejszy, mniej liczebny i sprawniejszy - powiedział szef rządu. Premier podkreślił także, jak bardzo ważne jest, by wygrał Rafał Trzaskowski. - Będziemy grali twardo. Ja nie lubię takiego marudzenia i kwękania tych wszystkich, którzy wiedzą o co chodzi, ale tracą bardzo szybko ducha walki. Trzaskowski wygrał I turę wyborów. Musi zrobić wszystko, żeby powtórzyć ten wynik w II turze - powiedział szef rządu.

Którzy ministrowie do dymisji?

Podczas wywiadu premier nie podał żadnych nazwisk, ale dziennikarzom RMF FM udało się ustalić kogo może czekać dymisja. Według nieoficjalnych informacji, ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości ma się pożegnać Adam Bodnar. - Nasz dziennikarz nieoficjalnie usłyszał, że otoczenie premiera jest bardzo niezadowolone z tempa rozliczeń afer Prawa i Sprawiedliwości, a także działań prokuratury, dlatego chce zmian w resorcie na najwyższym szczeblu - czytamy na portalu rmf24.pl.

Druga z osób, którą ma czekać dymisja, jest Paulina Hening-Kloska za "brak sprawczości w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; pojawiają się też głosy, że współpraca z nią jest bardzo trudna". Zgodnie z ustaleniami trwają negocjacje, by do rządu mógł wejść Adrian Zandberg. Polityk, który podczas kampanii prezydenckiej bardzo mocno akcentował problemy na rynku mieszkaniowym, miałby pokierować nowym resortem poświęconemu mieszkalnictwu.

II tura wyborów prezydenckich zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

