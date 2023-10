Trzęsienie ziemi w PiS. Błaszczak i Witek z nowymi rolami

Tajna narada w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się we wtorkowe późne popołudnie, przyniosła wielkie zmiany. Po pierwsze szefem klubu PiS będzie Mariusz Błaszczak, do tej pory szef MON. Polityk zastąpi Ryszarda Terleckiego. Druga informacja dotyczy Elżbiety Witek, która do tej pory była marszałkiem Sejmu. Po prawdopodobnym przejęciu władzy przez opozycję, Witek ma zostać wicemarszałkiem Sejmu w ramienia PiS - dowiedziała się Wirtualna Polska. Rządzące ugrupowanie wciąż uważa, że uda mu się zbudować większość w Sejmie, mówił o tym chociażby Rafał Bochenek oraz Piotr Müller, ale wygląda na to, że Jarosław Kaczyński oraz jego współpracownicy pogodzili się z porażką. Na wtorkowych konsultacjach w Pałacu Prezydenckim zjawił się Mateusz Morawiecki, który zadeklarował, że chce otrzymać szansę zbudowania rządu. Takie samą deklarację Andrzej Duda usłyszał od Donalda Tuska.

- Prezydent wczoraj usłyszał, że Prawo i Sprawiedliwość ma kandydata na premiera i zostało wskazane, że jest upoważnienie dla premiera Mateusza Morawieckiego, żeby był kandydatem oraz że jest wola tworzenia rządu. Usłyszał to samo od przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, że jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na premiera. Dziś prezydent zada pytania kolejnym trzem komitetom, czy mają swojego kandydata na premiera - powiedział dziś w TVN24 Marcin Mastalerek.

Express Biedrzyckiej - Michał KOBOSKO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.