Łzy same cisną się do oczu

Najpierw krytyka ze strony koalicjantów, potem krytyka ze strony prezydenta Andrzeja Dudy (50 l.), a w końcu ostre komentarze na temat ustawy ze strony Jarosława Kaczyńskiego (73 l.). Niełatwe są losy nowelizacji o Sądzie Najwyższym, ale wbrew pozorom prawo nie jest skazane na polityczną śmierć.

Projekt popiera wciąż prezes formacji rządzącej, choć ostatnio go krytykował. "Rzeczpospolita" podaje, że minister od spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk (38 l.), negocjując ustawę w Brukseli, miał pełne poparcie premiera i prezesa PiS.

Co dalej z nowelizacją? Mateusz Morawiecki przekonywał premiera, będzie przekonywał ziobrystów

W ubiegłym tygodniu ustawie sprzeciwił się Andrzej Duda, który mówił, że nie miał pojęcia o szczegółach projektu. Jak mówi jednak informator "Rz", Duda był konsultowany, ale finalnie mogło zabraknąć formalnego dopięcia sprawy z prezydentem. - Prezydent był wielokrotnie informowany o nim. Ale być może zabrakło kilku szczegółów, czyli rozmowy i konkretnych zapisów. Dlatego teraz dajemy sobie czas na konsultacje, projekt został zdjęty z poprzedniego posiedzenia Sejmu - wskazuje informator zbliżony do rządu.

Stronę prezydenta w sporze o ustawę dotyczącą przepchnięcia kamieni milowych do KPO trzymają ziobryści. - Mam nadzieję, że konsultacje prezydenta będą okazją do wywołania wielkiej debaty na temat KPO, czym ono naprawdę jest i jakie ma ono konsekwencje dla Polski - mówił Zbigniew Ziobro (52 l.) w ubiegłym tygodniu.

"Rzeczpospolita" wskazuje, że w tygodniu odbyć mają się rozmowy premiera ze środowiskiem polityków Solidarnej Polski. Morawiecki zapowiadał konsultacje z koalicjantami w odpowiedzi na apele ze strony Zbigniewa Ziobry. W miniony piątek odbyły się zresztą już rozmowy Morawiecki - Duda w sprawie ustawy o SN.

Jak zmiany w ustawie, to nieduże. Zahaczą o prerogatywy prezydenta

Ustawa zgodnie z planem ma biec dalej wyznaczonym torem. Oznacza to, że 11 stycznia zajmie się nią prawdopodobnie Sejm. Czy do tego czasu w zapisach ustawy coś się zmieni? Zgodnie z doniesieniami jedyne spodziewane zmiany dotyczyłyby sfery prerogatyw prezydenta, by Pałac Prezydencki przychylnie spojrzał na proponowane prawo. Zmiany zapisów nie mogą iść jednak zbyt daleko, by nie zniszczyć porozumienia wypracowanego z Komisją Europejską.

