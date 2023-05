Morawiecki apeluje do Ziobry, aby nie głosował jak Tusk! Premier obawia się nowego aliansu?

Paraliż TK z powodu Przyłębskiej

Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Od miesięcy w TK trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie.

Szef rządu podczas konferencji prasowej w Poznaniu był pytany w środę o stosunki pomiędzy PiS a Suwerenną Polską, w kontekście tego projektu. Jak relacjonuje PAP, premier podkreślił, że zależy mu na tym, aby "instytucje państwa polskiego mogły normalnie działać". – Kiedy dochodzi do tego, że część sędziów nie podejmuje swoich obowiązków, to staramy się jako rządzący zaproponować rozwiązania, które mogłyby doprowadzić do tego, że Trybunał Konstytucyjny jako instytucja mógłby z powrotem działać – wskazał.

Morawiecki zwrócił uwagę, że projekt dotyczy zmiany liczby członków TK uprawnionej do podejmowania decyzji w pełnym składzie i że jest to powrót do zapisów obowiązujących już wcześniej. – W czasach rządów PO, PSL, wcześniej PiS i SLD, a więc nie jest to niczym nowym. Nie jest to żaden zapis, który mógłby budzić jakiekolwiek obawy – zapewnił.

– A jest to potrzebne, aby Trybunał wydał wyrok w zasadniczej sprawie, która interesuje wszystkich Polaków. Prezes Julia Przyłębska - według mojej najlepszej wiedzy - robi wszystko co w jej mocy, aby ten wyrok wydać. Jaki on będzie to nie wiem, ale chciałbym żeby jakiś zapadł, bo to jest po prostu potrzebne, stąd nasza propozycja – podkreśłił premier.

Apel do ministra sprawiedliwości

Szef rządu został też zapytany, czy liczy na poparcie Suwerennej Polski m.in. dla tego projektu. – Generalnie oczywiście, że apeluję o to by minister (sprawiedliwości, szef SP Zbigniew) Ziobro nie głosował tak jak przewodniczący (PO Donald) Tusk. To byłoby cokolwiek dziwne – stwierdził Morawiecki.

Nawiązał też do wtorkowego posiedzenia Sejmu, podczas którego doszło do nieudanej próby odwołania członków komisji sprawiedliwości z Suwerennej Polski. Sejm nie poparł wniosku o zmianę składu niektórych komisji sejmowych, w tym m.in. na odwołanie z komisji sprawiedliwości czterech posłów Suwerennej Polski i wybrania w ich miejsce czworga posłów PiS. Wniosek poparło 214 posłów, 216 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. – Wprawdzie wczoraj już widzieliśmy wspólną radość poseł (KO Kamili) Gasiuk-Pihowicz z posłami Suwerennej Polski; trochę nas to zdumiało w ramach PiS. Mam nadzieję, że ten alians nie będzie w żaden sposób kontynuowany – oświadczył.

– Oczywiście, że w sytuacji jeżeli dochodzi do jakiegoś klinczu jest normalne, że próbujemy znaleźć rozwiązanie z tej sytuacji i zaproponować nową procedurę, która umożliwi - w tym przypadku - wydanie wyroku - dodał premier.

Nowy termin rozprawy

TK na 30 maja wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o SN. Wniosek prezydenta w tej sprawie, złożony w trybie kontroli prewencyjnej, Trybunał ma rozpatrzyć w pełnym składzie, pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Obecnie do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest zebranie się co najmniej 11 sędziów TK. Od miesięcy w TK trwa jednak spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie.

Złożony przez PiS projekt noweli ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK ma za zadanie - jak wskazano w uzasadnieniu - usprawnienie działalności Trybunału przez zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału (tj. 10 sędziów) do dziewięciu oraz pełnego składu Trybunału z 11 do dziewięciu sędziów.

