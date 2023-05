Ziobro drażni prezesa. Iskrzy pomiędzy Suwerenna Polską i PiS-em

Zbigniew Ziobro zmienia szyld. Obrona suwerenności Polski ma być teraz kluczowym zadaniem dla jego ludzi. Z planów Zbigniewa Ziobry wręcz zakpił Ryszard Terlecki (74 l.), szef klubu PiS, pisząc w mediach społecznościowych - Mała partia, ok. 1% poparcia, ogłasza, że to ona będzie bronić suwerenności Polski? Tylko PiS może zapewnić Polsce wolność i rozwój – uważa wicemarszałek Sejmu. Dość obcesowo koalicjantów potraktował też rzecznik PiS Rafał Bochenek (37 l.), który w rozmowie z PAP skrytykował brak zaproszenia dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego na konwencję partii Ziobry - Trochę nad tym ubolewamy, dobrą praktyką było to, abyśmy się zapraszali w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy – komentuje Bochenek. A odpowiada mu rzecznik Suwerennej Polski, Jacek Ozdoba - Na pewno pan prezes był informowany, ta formuła wydarzenia dotyczyła wyłącznie sympatyków oraz członków – tłumaczy się wiceminister. Zatem na linii PiS- SP ewidentnie iskrzy, a nasi rozmówcy w szeregach mniejszego z koalicjantów, wprost mówią o obawach, że na ostatniej prostej przed wyborami mogą zostać wyrzuceni z list PiS. -Szykujemy się na samodzielny start, ale jeżeli będzie taka wola z obu stron, to oczywiście będziemy chcieli tworzyć listy z PiS – mówi Jacek Ozdoba.

