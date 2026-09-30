Monika Piątkowska przed II turą wyborów na prezydenta Krakowa: Mam wsparcie premiera Tuska

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-09-30 5:35

Do drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa zakwalifikowali się: kandydat niezależny, krakowski radny Łukasz Gibała (49 l.) oraz senator Monika Piątkowska (52 l.), która jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Senator podkreśla, że ma dobre relacje z liderem KO, szefem rządu Donaldem Tuskiem (69 l.). - Mam ciągłe wsparcie premiera Donalda Tuska – mówi w rozmowie z  „Super Expressem" Monika Piątkowska.

Senator Monika Piątkowska w czarnym żakiecie trzyma notatki. O wyborach w Krakowie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • II tura przedterminowych wyborów w Krakowie odbędzie się 11 października.
  • W pierwszej turze prowadzenie zdobył Łukasz Gibała (36,38 proc.), a do drugiej tury wszedł także wspierana przez KO i PSL senator Monika Piątkowska (29,91 proc.).
  • Piątkowska podkreśla, że ma stałe wsparcie premiera Donalda Tuska i prowadzi intensywną kampanię opartą na spotkaniach z mieszkańcami.

11 października krakowianie wybiorą włodarza

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa są efektem majowego referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego (46 l.). Frekwencja w niedzielnym głosowaniu wyniosła 43,50 proc. Decydujące starcie o urząd włodarza stolicy Małopolski odbędzie się 11 października.

Przypominamy, że liderem I tury został Łukasz Gibała, który zdobył 36,38 proc. głosów. Gibała to założyciel lokalnego stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który w swojej kampanii akcentuje bezpartyjność i stawia na samorząd oddalony od ogólnopolskiej polityki.

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"Wszystkie ręce na pokład"

Jego rywalką będzie senator Monika Piątkowska, na którą zagłosowało 29,91 proc. wyborców. Kandydatkę popierają dwie partie koalicyjne: KO i PSL. W swoich wypowiedziach senator powtarza, że jako prezydent będzie dobrze współpracowała z rządem. Czy może liczyć na lidera KO Donalda Tuska w kampanii?

– Mam ciągłe wsparcie od premiera Donalda Tuska. Każdego dnia mnie wspiera. Lider KO ma również zaproszenie do Krakowa przed drugą turą 11 października – przekonuje nas Monika Piątkowska. – Wszystkie ręce na pokład! Moja recepta na wygraną? Codziennie spotykam się z mieszkańcami, rozmawiam o ich bolączkach, problemach. Wierzę, że wygramy – dodaje senator. 

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Monika Piątkowska