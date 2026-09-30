Litwa ćwiczy ewakuację do Polski. Gen. Koziej: Też powinniśmy zwiększyć skalę szkoleń

Na Litwie trwają ćwiczenia mobilizacyjne z udziałem 4000 osób, podczas których po raz pierwszy testuje się procedury ewakuacji mieszkańców państw bałtyckich do Polski przez przesmyk suwalski.

W manewrach trwających do 3 października biorą udział polscy obserwatorzy, mający zweryfikować procedury obowiązujące również w naszym kraju.

Były szef BBN gen. Stanisław Koziej podkreśla konieczność takich działań w obliczu zagrożenia ze strony Rosji i apeluje o organizację podobnych szkoleń obronnych na większą skalę w Polsce.

Litwini ćwiczą ewakuację ludności

Podczas ćwiczeń, w których bierze udział 4000 ludzi, testowane są procedury ewakuacji mieszkańców państw bałtyckich przez tzw. przesmyk suwalski, czyli tereny znajdujące się między Polską i Litwą oraz Białorusią i Obwodem Królewieckim. Trwające manewry przygotowują wojsko i służby z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i mobilizacji na wypadek zagrożenia militarnego lub hybrydowego. Ćwiczenia potrwają do 3 października, a od 30 września wezmą w nich udział obserwatorzy z Polski, którzy sprawdzą obowiązujące także u nas procedury.

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Powinniśmy zwiększyć skalę szkoleń

– Takie szkolenia są konieczne, dlatego że żyjemy w warunkach trwającej i eskalującej agresji hybrydowej ze strony Rosji na swoich sąsiadów z NATO. Na pierwszej linii tych zagrożeń są kraje bałtyckie i Polska. I dobrze, że u naszych sąsiadów tego typu ćwiczenia są prowadzone – komentuje gen. Stanisław Koziej, były szef BBN i profesor Akademii Sztuki Wojennej. – W Polsce również powinniśmy na większą skalę organizować szkolenia obronne, zgodnie z planami przygotowań obronnych, które na wszystkich strukturach państwa powinny być opracowywane – uważa generał. - Widzieliśmy na Ukrainie co się dzieje, gdy kolejne miejscowości są zdobywane przez agresora. Trzeba ludność cywilną w odpowiednim momencie ewakuować. Takie działanie ćwiczy się w ramach szeroko rozumianego szkolenia obronnego - dodaje Koziej.

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