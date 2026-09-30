Litwa ćwiczy ewakuację do Polski. Gen. Koziej: Też powinniśmy zwiększyć skalę szkoleń

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-30 5:10

Na Litwie trwają coroczne ćwiczenia mobilizacyjne, podczas których po raz pierwszy testowane są procedury ewakuacji ludności z Litwy, Łotwy i Estonii do Polski. Od dziś będą w nich uczestniczyli obserwatorzy z naszego kraju. – My również powinniśmy ćwiczyć procedury, m.in. z ewakuacji ludności z terenów, na których może zostać utworzony front – uważa gen. Stanisław Koziej (83 l.).

Generał Stanisław Koziej w szarym garniturze i niebieskim krawacie. O ćwiczeniach ewakuacji przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Karol Serewis/ East News
  • Na Litwie trwają ćwiczenia mobilizacyjne z udziałem 4000 osób, podczas których po raz pierwszy testuje się procedury ewakuacji mieszkańców państw bałtyckich do Polski przez przesmyk suwalski.
  • W manewrach trwających do 3 października biorą udział polscy obserwatorzy, mający zweryfikować procedury obowiązujące również w naszym kraju.
  • Były szef BBN gen. Stanisław Koziej podkreśla konieczność takich działań w obliczu zagrożenia ze strony Rosji i apeluje o organizację podobnych szkoleń obronnych na większą skalę w Polsce.

Litwini ćwiczą ewakuację ludności

Podczas ćwiczeń, w których bierze udział 4000 ludzi, testowane są procedury ewakuacji mieszkańców państw bałtyckich przez tzw. przesmyk suwalski, czyli tereny znajdujące się między Polską i Litwą oraz Białorusią i Obwodem Królewieckim. Trwające manewry przygotowują wojsko i służby z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i mobilizacji na wypadek zagrożenia militarnego lub hybrydowego. Ćwiczenia potrwają do 3 października, a od 30 września wezmą w nich udział obserwatorzy z Polski, którzy sprawdzą obowiązujące także u nas procedury.

Donald Tusk bije na alarm: Rosja coraz bliżej Polski! "Przed nami wymagający czas"

Powinniśmy zwiększyć skalę szkoleń

– Takie szkolenia są konieczne, dlatego że żyjemy w warunkach trwającej i eskalującej agresji hybrydowej ze strony Rosji na swoich sąsiadów z NATO. Na pierwszej linii tych zagrożeń są kraje bałtyckie i Polska. I dobrze, że u naszych sąsiadów tego typu ćwiczenia są prowadzone – komentuje gen. Stanisław Koziej, były szef BBN i profesor Akademii Sztuki Wojennej. – W Polsce również powinniśmy na większą skalę organizować szkolenia obronne, zgodnie z planami przygotowań obronnych, które na wszystkich strukturach państwa powinny być opracowywane – uważa generał. - Widzieliśmy na Ukrainie co się dzieje, gdy kolejne miejscowości są zdobywane przez agresora. Trzeba ludność cywilną w odpowiednim momencie ewakuować. Takie działanie ćwiczy się w ramach szeroko rozumianego szkolenia obronnego - dodaje Koziej.

Radosław Sikorski
Galeria zdjęć 11
Gołota: Przyszłość Sił Powietrznych RP
Sonda
Czy Polska również powinna przeprowadzić podobne ćwiczenia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ĆWICZENIA WOJSKOWE