Donald Tusk bije na alarm: Rosja coraz bliżej Polski! "Przed nami wymagający czas"

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu Donald Tusk zabrał głos.

Premier mówił m.in. o wojnie toczącej się na Ukrainie i jej konsekwencjach dla naszego państwa.

Tusk poważnie alarmował, że "czeka na wymagający czas".

W poniedziałek (28 września 2026 roku) rosyjski dron spadł w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. To niepokojący sygnał, że wojna na Ukrainie wkracza w nową, niebezpieczną fazę, a jej konsekwencje odczuwalne są bezpośrednio na naszym terytorium. Polska jest w stanie najwyższej gotowości, a służby koncentrują się na tym, aby nic złego nie zdarzyło się po polskiej stronie. - Każdej nocy, czy każdej doby, wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo, ponieważ ataki Rosji w pobliżu polskiej granicy, właśnie na przejścia graniczne i na infrastrukturę w pobliżu granicy, nabrały już charakteru permanentnego - tłumaczył Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

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Polskie niebo jest pod stałą obserwacją, a piloci są w ciągłej gotowości, by reagować na każdy ruch agresora. Rosyjskie prowokacje nie ograniczają się już tylko do odległych regionów Ukrainy; teraz są to incydenty dziejące się tuż za miedzą, co wzbudza uzasadnione obawy o bezpieczeństwo obywateli i stabilność regionu. Donald Tusk zapewnił jednak, że rząd i wszystkie służby państwowe są „bardzo skoncentrowane, by nic złego nie zdarzyło się po polskiej stronie”. - Przed nami bardzo wymagające tygodnie i miesiące związane z coraz bardziej agresywną postawą Rosji wobec Ukrainy i niestety te agresywne działania Rosji wobec Ukrainy są coraz bliższe naszej granicy - wskazał.

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Jednocześnie polski premier zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę ze stroną ukraińską. - Możemy liczyć, tak jak było tej nocy, na natychmiastowe informowanie, na działania Ukraińców, którzy starają się nie tylko informować, że coś leci w stronę Polski, ale też likwidować to zagrożenie jeszcze nad Ukrainą - podkreślił Tusk.

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