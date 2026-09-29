Donald Tusk bije na alarm: Rosja coraz bliżej Polski! "Przed nami wymagający czas"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
PAP
PAP
2026-09-29 11:33

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu Donald Tusk zgodnie z tradycją spotkał się z dziennikarzami. Premier alarmował o eskalacji rosyjskiej agresji tuż obok naszego państwa. Ostrzegał przy tym, że najbliższe tygodnie i miesiące będą dla Polaków niezwykle wymagające, a sytuacja na wschodniej granicy staje się coraz bardziej napięta. Tusk podkreślił, że rosyjskie działania wobec Ukrainy nie tylko nie ustają, ale stają się coraz bliższe, przyjmując charakter permanentnego zagrożenia dla Polski.

Premier Donald Tusk o poważnym wyrazie twarzy. O zagrożeniu ze strony Rosji przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Przed wtorkowym posiedzeniem rządu Donald Tusk zabrał głos.
  • Premier mówił m.in. o wojnie toczącej się na Ukrainie i jej konsekwencjach dla naszego państwa.
  • Tusk poważnie alarmował, że "czeka na wymagający czas".

W poniedziałek (28 września 2026 roku) rosyjski dron spadł w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. To niepokojący sygnał, że wojna na Ukrainie wkracza w nową, niebezpieczną fazę, a jej konsekwencje odczuwalne są bezpośrednio na naszym terytorium. Polska jest w stanie najwyższej gotowości, a służby koncentrują się na tym, aby nic złego nie zdarzyło się po polskiej stronie. - Każdej nocy, czy każdej doby, wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo, ponieważ ataki Rosji w pobliżu polskiej granicy, właśnie na przejścia graniczne i na infrastrukturę w pobliżu granicy, nabrały już charakteru permanentnego - tłumaczył Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

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Polskie niebo jest pod stałą obserwacją, a piloci są w ciągłej gotowości, by reagować na każdy ruch agresora. Rosyjskie prowokacje nie ograniczają się już tylko do odległych regionów Ukrainy; teraz są to incydenty dziejące się tuż za miedzą, co wzbudza uzasadnione obawy o bezpieczeństwo obywateli i stabilność regionu. Donald Tusk zapewnił jednak, że rząd i wszystkie służby państwowe są „bardzo skoncentrowane, by nic złego nie zdarzyło się po polskiej stronie”. - Przed nami bardzo wymagające tygodnie i miesiące związane z coraz bardziej agresywną postawą Rosji wobec Ukrainy i niestety te agresywne działania Rosji wobec Ukrainy są coraz bliższe naszej granicy - wskazał.

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Jednocześnie polski premier zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę ze stroną ukraińską. - Możemy liczyć, tak jak było tej nocy, na natychmiastowe informowanie, na działania Ukraińców, którzy starają się nie tylko informować, że coś leci w stronę Polski, ale też likwidować to zagrożenie jeszcze nad Ukrainą - podkreślił Tusk.

Galeria poniżej: Donald Tusk na Campusie Trzaskowskiego

Donald Tusk na Campusie
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