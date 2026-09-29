Szok i niedowierzanie! Wiceprezes PiS ogłosiła transfer z partii Tuska!

Mamy polityczny transfer z KO do PiS.

To radny sejmiku woj. świętokrzyskiego Waldemar Wrona.

O szczegółach poinformowała wiceprezes PiS Anna Krupka.

Informację o przejściu radnego Waldemara Wrony do Prawa i Sprawiedliwości ogłosiła uroczyście wiceprezes tego ugrupowania, Anna Krupka, podczas konferencji prasowej w Kielcach. - Nasz klub dzisiaj się powiększył. Dołączył do nas nowy radny sejmiku Waldemar Wrona, który startował z list Koalicji Obywatelskiej – oświadczyła Krupka, podkreślając tym samym znaczenie tego politycznego manewru dla swojej partii. To posunięcie nie jest jednak zaskoczeniem dla tych, którzy śledzili karierę Wrony. Już w sierpniu bieżącego roku radny Wrona zrezygnował z członkostwa w klubie Koalicji Obywatelskiej, składając jednozdaniową rezygnację, nie wchodząc jednak w żadne szczegóły.

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Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, Waldemar Wrona nie krył swojego niezadowolenia z funkcjonowania w szeregach KO. - Nie chodzi o dowartościowanie, bo ja mam co robić i dowartościowania nie potrzebuję. Myślę jednak, że część radnych KO, w tym ja, może czuć się marginalizowana, i to jest problem – mówił radny. Nie bez znaczenia pozostają również wcześniejsze wydarzenia. W czerwcu 2026 roku Waldemar Wrona jako jedyny przedstawiciel opozycji zagłosował za wotum zaufania dla zarządu wojewódzkiego, który jest zdominowany przez PiS. Ten krok został uznany przez Koalicję Obywatelską za złamanie klubowej dyscypliny. Dodatkowo, Wrona wielokrotnie pozował do zdjęć z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, co już wtedy budziło podejrzenia o jego polityczne sympatie.

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Trzeba też wspomnieć, że to nie pierwsza przygoda Wrony z Prawem i Sprawiedliwością. Jako radny należał do klubu PiS w województwie w poprzedniej kadencji sejmiku. Jesienią 2022 r. zrezygnował z członkostwa po tym, jak przegrał konkurs na dyrektora szpitala w Końskich.

Przejście radnego Waldemara Wrony do Prawa i Sprawiedliwości ma bezpośrednie przełożenie na układ sił w świętokrzyskim sejmiku. Obecnie klub PiS liczy 17 radnych, co znacząco umacnia jego pozycję. W kontraście, Koalicja Obywatelska ma teraz 5 radnych, a Trzecia Droga – 7.

Galeria poniżej: Anna Krupka: Kariera polityczna w obiektywie. Sejm, rząd, władze PiS

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