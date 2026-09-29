Punkty schronienia w Polsce. Zostaną oznaczone. Wiadomo, kiedy się to może stać

Ponad 86 tysięcy miejsc schronienia w nowej aplikacji

W aplikacji gdziesieukryc.pl zaznaczono w całym kraju ponad 86 tys. punktów schronienia na wypadek wystąpienia sytuacji nagłego zagrożenia, w tym zagrożenia pogodowego, ale również zagrożenia atakiem z powietrza. Aplikacja pokazuje m.in. przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże podziemne i inne miejsca, które mogą podnieść bezpieczeństwo w chwili zagrożenia.

Większość obiektów oznaczono jako punkty o ograniczonej dostępności, z dostępem w ramach wzajemnej pomocy, co oznacza, że mogą być otwarte w określonych godzinach lub po kontakcie z zarządcą, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca nie ma prawnego obowiązku udostępnienia obiektu.

Oznakowania punktów schronienia

Zapytany o tę kwestię wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz zauważył, że ustawa o ochronie ludności nie jest ustawą nakładającą rygory prawne na kogokolwiek.

- Wychodziliśmy z założenia, że ma to być ustawa, która będzie kształtowała świadomość i odpowiedzialność naszych obywateli za siebie wzajemnie - powiedział.

Dodał, że punkty te do końca roku zostaną oznakowane znakami obrony cywilnej - niebieskim trójkątem równobocznym na pomarańczowym tle oraz białym napisem na zielonym tle.

- Oznakowanie będzie wskazywało punkt schronienia, co oznacza, że osoby, które zarządzają obiektem powinny udostępnić go w razie zagrożenia - powiedział.

Dodał, że w czasie pokoju odbywa się to na zasadzie solidarności społecznej, a nie obowiązku. Zaznaczył, że w sytuacji, gdzie dzieje się coś złego ludzie, są z reguły otwarci na wzajemną pomoc. W czasie wojny udostępnienie punktów schronienia jest obowiązkowe.

Potrzebna precyzja i jasne zasady w czasie zagrożenia

Dr hab. Paweł Szmitkowski, profesor z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Siedlcach w rozmowie z PAP ocenił, że w aplikacji gdziesieukryc.pl brakuje sprecyzowania przede wszystkim tego, z jakim rodzajem obiektu mamy do czynienia - czy chodzi o piwnicę, garaż, czy inne miejsce. Jego zdaniem dobrze by było uregulować także to, że w razie alertu zarządca obiektu byłby zobligowany do otwarcia części wspólnych obiektów, jak świetlice, wózkownie, pralnie i suszarnie. Przepis dotyczący oznakowania punktów schronienia znajduje się na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych.