Kto wygra II turę wyborów w Krakowie? Jest już pierwszy sondaż!

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie.

Nie wyłoniła ona nowego prezydenta.

Potrzebna do tego będzie II tura, zaplanowana na 11 października.

W ostatecznym boju zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

Już dzień po I turze pojawił się sondaż dotyczący tego starcia!

I tura wyborów w Krakowie

Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, a jego rywalka, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska 29,91 proc. Frekwencja wyniosła 43,50 proc. Decydujące głosowanie odbędzie się 11 października. Założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców otrzymał 93 042 głosy, a Piątkowska 76 514. - Osiągnęliśmy ten wynik, pomimo że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego. Pomimo że nie stała za nami żadna wielka machina partyjna. Mimo, że do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień - powiedział podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała.

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Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z PiS z wynikiem 17,50 proc. Aleksandra Owca z Razem zdobyła 6,91 proc., Daria Gosek-Popiołek z Lewicy 4,81 proc., Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej 4,11 proc., a Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej 0,37 proc.

Sondaż przed II turą

Już w poniedziałek 28 września zaprezentowano pierwszą prognozę przed II turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) dla Polsat News i Newsmax Polska wynika, że to Łukasz Gibała może wygrać drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie z wynikiem 57,2 proc. W przytoczonym badaniu Monikę Piątkowską wybrało 38,4 proc. ankietowanych.

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4,4 proc. respondentów nie wie, na kogo oddać głos.

Galeria poniżej: Łukasz Gibała, wieczór wyborczy w Krakowie 2026

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Sonda Kto wygra II turę wyborów prezydenckich w Krakowie? Łukasz Gibała Monika Piątkowska