Szpitale powiatowe mogą się zamknąć? Prezes samorządu lekarskiego ostrzega przed planami rządu

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-09-28 10:55

Rząd chce ograniczyć patologie w wynagrodzeniach lekarzy, ale proponowane przepisy mogą uderzyć w pacjentów — ocenił Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, w „Porannym ringu”. Ostrzegł przed dłuższymi kolejkami, a nawet zamknięciem części szpitali powiatowych.

Lekarz zarobił 316 tys. zł w miesiąc. Szpital: to normalna stawka
Autor: Pexels.com Lekarz w zielonym uniformie medycznym ze stetoskopem na szyi i zegarkiem na ręku, skrzyżowanymi ramionami, stojący na tle białej ściany. Obraz symbolizuje wysokie zarobki medyków w szpitalach, o których można przeczytać na Super Biznes.

W rozmowie z Karoliną Pajączkowską Jankowski przekonywał, że rząd skupia się na zarobkach lekarzy, choć źródło problemu widzi gdzie indziej. — Dzisiaj objawem tej choroby są patologiczne wysokie pensje niektórych lekarzy w systemie ochrony zdrowia, ale trawiąca nas choroba to zła wycena procedur, to upolitycznienie systemu ochrony zdrowia, to brak kontroli nad tym, co dzieje się w systemie — powiedział w „Porannym ringu”.

Ostrzeżenie dla szpitali powiatowych

Najpoważniejsza obawa prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczy dostępu do specjalistów. Według Jankowskiego proponowane zasady pracy mogą utrudnić lekarzom dojazdy do mniejszych szpitali, w których przyjmują pacjentów tylko przez część tygodnia. — To sprawi, że dostęp do świadczeń spadnie, bo jeżeli lekarz jeździł raz w tygodniu do powiatowego szpitala, tam konsultował pacjentów, leczył, to w tej chwili nie mając tam pół etatu, nie mając zgody dyrektora swojego szpitala macierzystego, jeździć tam po prostu nie będzie — stwierdził.

Jankowski poszedł dalej: jego zdaniem przepisy mogą niewiele zmienić, a jeśli wpłyną na sytuację pacjentów, skutki mogą być poważne. — Zatem ustawa, która obchodzi sama siebie, w mojej ocenie nie zmieni wiele, a jeżeli zmieni w systemie ochrony zdrowia dla pacjentów na gorsze, bo część szpitali powiatowych będzie musiała czy zmienić profil działalności, czy po prostu się zamknąć — ostrzegł.

Lekarze wyjdą na ulice? Jankowski odpowiada

Mimo ostrej krytyki projektu samorząd lekarski nie zapowiada protestu. — Nie, nie planujemy żadnych strajków ani protestów — powiedział Jankowski. Zaproponował natomiast elektroniczne monitorowanie czasu pracy lekarzy, które pozwoliłoby sprawdzić, gdzie i jak długo pracują. Jego zdaniem takie rozwiązanie skuteczniej ograniczyłoby nadużycia.

RZECZNICZKA ZABIERANIA DZIECI! "BĘDĄ MIAŁY TRAUMĘ DO KOŃCA ŻYCIA" | Super Ring
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SŁUŻBA ZDROWIA