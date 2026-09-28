Fani Konfederacji nie mieli swojego kandydata. Wiadomo, jak zagłosowali

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie.

W wyniku problemów z rejestracją Bartosza Bocheńczaka, swojego kandydata nie wystawiła Konfederacja.

Ujawniono, co w takiej sytuacji zrobili sympatycy tego ugrupowania.

Jak się okazuje, większość z nich zdecydowała się poprzeć konkretnego kandydata.

Konfederacja bez kandydata, a głosy i tak poszły!

Początkowo Konfederacja miała swojego reprezentanta w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Był nim Bartosz Bocheńczak, który jednak nie zdołał dopełnić wszystkich formalności wymaganych do rejestracji swojej kandydatury. - Moja kandydatura na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana. Zabrakło ważnych podpisów – przyznał szczerze polityk. Ta wpadka sprawiła, że prawicowy elektorat stanął przed trudnym wyborem, stając się jednocześnie cennym kąskiem dla pozostałych pretendentów.

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Łukasz Gibała prezydentem Krakowa? Niespodziewane poparcie z prawicy!

Jak wynika z opublikowanych danych, aż 61,9 procent osób, które w wyborach do Sejmu deklarowały poparcie dla Konfederacji, oddało swój głos na Łukasza Gibałę. Lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zyskał tym samym miażdżącą przewagę nad konkurencją w tej grupie wyborców. Na drugim miejscu, z wynikiem 19,0 procent, uplasował się Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Dopiero trzeci wynik w tej grupie wyborców zanotował Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, którego poparło zaledwie 14,8 procent badanych sympatyków Konfederacji.

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Pozostali kandydaci, w tym Aleksandra Owca (2,1 proc.), Monika Piątkowska (2,1 proc.), Daria Gosek-Popiołek (0 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk (0 proc.), zanotowali w tym segmencie marginalne poparcie.

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