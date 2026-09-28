Fani Konfederacji nie mieli swojego kandydata. Wiadomo, jak zagłosowali

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-28 9:40

Niedzielne wybory Kraków na prezydenta miasta przyniosły nieoczywiste rozstrzygnięcia, zwłaszcza w kontekście elektoratu Konfederacji. Choć ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka nie zdołało zarejestrować swojego oficjalnego kandydata, Bartosza Bocheńczaka, to jego wyborcy nie pozostali bierni. Wyniki badania exit poll rzucają nowe światło na preferencje tej grupy. Okazuje się, że zdecydowana większość sympatyków prawicowej formacji postawiła na konkretnego kandydata. Mowa o niebagatelnej sumie 61,9% wyborców Konfederacji!

Inauguracja kampanii/prekampanii Bartosza Bocheńczaka
Autor: Łukasz Gągulski/ PAP
  • Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie.
  • W wyniku problemów z rejestracją Bartosza Bocheńczaka, swojego kandydata nie wystawiła Konfederacja. 
  • Ujawniono, co w takiej sytuacji zrobili sympatycy tego ugrupowania.
  • Jak się okazuje, większość z nich zdecydowała się poprzeć konkretnego kandydata.

Konfederacja bez kandydata, a głosy i tak poszły!

Początkowo Konfederacja miała swojego reprezentanta w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Był nim Bartosz Bocheńczak, który jednak nie zdołał dopełnić wszystkich formalności wymaganych do rejestracji swojej kandydatury. - Moja kandydatura na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana. Zabrakło ważnych podpisów – przyznał szczerze polityk. Ta wpadka sprawiła, że prawicowy elektorat stanął przed trudnym wyborem, stając się jednocześnie cennym kąskiem dla pozostałych pretendentów. 

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Łukasz Gibała prezydentem Krakowa? Niespodziewane poparcie z prawicy!

Jak wynika z opublikowanych danych, aż 61,9 procent osób, które w wyborach do Sejmu deklarowały poparcie dla Konfederacji, oddało swój głos na Łukasza Gibałę. Lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zyskał tym samym miażdżącą przewagę nad konkurencją w tej grupie wyborców. Na drugim miejscu, z wynikiem 19,0 procent, uplasował się Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Dopiero trzeci wynik w tej grupie wyborców zanotował Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, którego poparło zaledwie 14,8 procent badanych sympatyków Konfederacji. 

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Pozostali kandydaci, w tym Aleksandra Owca (2,1 proc.), Monika Piątkowska (2,1 proc.), Daria Gosek-Popiołek (0 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk (0 proc.), zanotowali w tym segmencie marginalne poparcie.

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