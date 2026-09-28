Człowiek prezydenta mówi o oporach Pentagonu. Cała nadzieja w sympatii Trumpa?

Małgorzata Broniek-Ziółek
pmar
2026-09-28 10:23

- Nie wszyscy w Pentagonie muszą chcieć stałej amerykańskiej bazy w Polsce - ocenił szczerze Marcin Przydacz w Radiu ZET. Wskazał, że część urzędników może woleć utrzymanie obecności wojsk USA w zachodnich Niemczech. W tle jest odwołane spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Zdaniem Przydacza kluczowe znaczenie dla planów bazy ma osobista relacja Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.

Marcin Przydacz przemawia do dziennikarzy na tle flag Polski i USA. O relacjach z Pentagonem przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Adam Warżawa/ PAP

Odwołane spotkanie ministra. Przydacz: „Źle się stało”

W rozmowie w Radiu ZET Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta mówił, że polityczna decyzja dotycząca stałej bazy wojsk USA w Polsce już zapadła, ale teraz potrzebne są ustalenia między Pentagonem a polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Dlatego za niekorzystne uznał to, że nie doszło do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Zapytany, kto odwołał spotkanie, Przydacz początkowo zaznaczył, że nie zna powodów tej decyzji. — No pewnie tak, znając realia, na pewno to Amerykanie odwołali — przyznał po chwili.

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Wyraził też nadzieję, że rozmowa odbędzie się wkrótce, bo — jak podkreślił — „trzeba przechodzić do konkretów”.

Czy w Pentagonie jest opór wobec bazy w Polsce?

Prowadzący zapytał wprost, czy odwołanie spotkania może mieć związek z tym, że nie wszyscy w Pentagonie chcą stałej bazy w Polsce. — Myślę, że dokładnie tak jest — ocenił Przydacz. Według niego w amerykańskim resorcie obrony mogą być osoby opowiadające się za pozostawieniem wojskowej obecności USA tam, gdzie jest obecnie, między innymi w zachodnich Niemczech. Wskazał również na zwolenników skupienia uwagi Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku.

Nawrocki i Trump. „Relacja personalna” ma mieć znaczenie

Przydacz przekonywał w Radiu ZET, że największym sojusznikiem Polski w sprawie bazy jest Biały Dom. — Gdybyśmy tylko zależeli od urzędników Pentagonu, myślę, że nie byłoby tutaj tak wielu konkretów — stwierdził. Jego zdaniem znaczenie ma też więź między prezydentami Polski i USA. — To relacja personalna pomiędzy prezydentem Nawrockim, a prezydentem Trumpem i bardzo duża sympatia samego prezydenta Stanów Zjednoczonych do Polski powoduje, że taka decyzja została podjęta — powiedział Przydacz.

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Rozmówca Radia ZET wskazał, że rozważane są dwie możliwe lokalizacje bazy, ale nie podał, gdzie dokładnie miałaby powstać. Ostateczne ustalenia wymagają dalszych rozmów wojskowych i rządowych.

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MARCIN PRZYDACZ