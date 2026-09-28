Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ujawnia szczegóły i lokalizacje

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka stwierdziła, że Polska od pewnego czasu jest na wojnie hybrydowej, z prowokacjami w cyberprzestrzeni i na granicach, a Rosja konsekwentnie testuje reakcje państw NATO.

Wiceminister podkreśliła kluczową rolę żołnierzy USA w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju, co jest głównym powodem dążenia Polski do utworzenia stałej bazy.

Rozmowy ze stroną amerykańską są zaawansowane, rozważane są dwie konkretne lokalizacje, a polskie Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje specustawę; inwestycja, szacowana na kilka miliardów złotych, ma być finansowana z budżetu państwa.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka skomentowała również doniesienia medialne sugerujące możliwy wpływ otoczenia prezydenta na odwołanie wizyty wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych.

- Gdyby się tak działo, byłaby to koszmarna wiadomość dla Polski - stwierdziła.

Odnosząc się do obecnej sytuacji bezpieczeństwa, wiceminister zaznaczyła, że Polska nie jest obecnie zagrożona konwencjonalnym konfliktem zbrojnym.

- Jesteśmy już od pewnego czasu na wojnie hybrydowej. W cyberprzestrzeni mamy teraz etap prowokacji, zagrożonych przejść granicznych i o tym faktycznie bardzo dużo rozmawialiśmy - podkreśliła.

Zdaniem Sobkowiak-Czarneckiej, Federacja Rosyjska będzie kontynuować działania mające na celu sprawdzenie reakcji państw członkowskich NATO.

- Putin będzie cały czas testował, gdzie jest ta granica, czy państwa na to zareagują, uruchamiając artykuł 5. Będzie to robił bardzo konsekwentnie – oceniła.

Sytuacja na Ukrainie

Wiceminister odniosła się także do konfliktu na Ukrainie, wskazując, że nadchodzący sezon zimowy może okazać się decydujący. Przypomniała, że w minionych miesiącach Rosja celowo atakowała ukraińską infrastrukturę krytyczną, w tym źródła ciepła.

- Dla nas na pewno gwarantem bezpieczeństwa jest obecność żołnierzy amerykańskich - powiedziała.

Obecnie w Polsce stacjonuje około 8 tysięcy żołnierzy z państw NATO, z czego znaczną większość stanowią siły amerykańskie. Ta obecność jest kluczowym argumentem Polski w dążeniu do utworzenia stałej bazy wojsk USA.

Stała baza wojsk USA w Polsce

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała o znacznym postępie w negocjacjach ze stroną amerykańską dotyczących utworzenia stałej bazy wojsk USA na terytorium Polski. Zaznaczyła, że ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do prezydenta Donalda Trumpa. Wiceminister wyraziła zadowolenie z konsensusu politycznego w kraju.

- Sytuacja wygląda dobrze. Cieszę się, że w tej sprawie mówimy wszyscy jednym głosem, od Pałacu Prezydenckiego po rząd - mówiła.

Przedstawiciele administracji Stanów Zjednoczonych aktywnie angażują się w proces, wizytując Polskę, oceniając potencjalne lokalizacje i formułując rekomendacje. Równocześnie, Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem specjalnej ustawy, która będzie niezbędna do realizacji przedsięwzięcia.

- Powstanie takiej bazy wymaga zmian w prawie – powiedziała wiceminister. - Mówimy już o konkretnych lokalizacjach, które widzieli Amerykanie. Są zadowoleni z tej propozycji, więc nie ma sprzeciwu wobec tego, co zaproponowaliśmy - dodała.

Koncepcja zakłada, że baza będzie funkcjonować jako "małe miasteczko", zapewniając zakwaterowanie nie tylko dla kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich, ale także dla personelu cywilnego i rodzin wojskowych. Wymagać to będzie budowy kompleksowej infrastruktury, w tym szkół, ośrodków zdrowia, sieci drogowej oraz zaawansowanych zabezpieczeń cybernetycznych. Całość inwestycji ma być finansowana z budżetu państwa polskiego. Chociaż ostateczne wyliczenia nie są jeszcze dostępne, wiceminister szacuje, że koszty mogą wynieść kilka miliardów złotych. Podsumowując, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka stwierdziła, że taka baza jest gwarantem bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo zawsze kosztuje.

Sonda Czy stała baza wojsk USA w Polsce zwiększy bezpieczeństwo kraju? Tak Nie Nie wiem