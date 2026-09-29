PSL rozmawia z otoczeniem Morawieckiego? Posłanka: „Na razie jest małym PiS”

W rozmowie z Wiktorem Świetlikiem Urszula Pasławska została zapytana, czy PSL rozmawia z Mateuszem Morawieckim. Wiceprezes ludowców odpowiedziała bez ogródek: — Mateusz Morawiecki chyba jeszcze się sam w ogóle nie określił. Na razie jest małym PiS.

Pasławska zarzuciła byłemu premierowi, że dotąd nie pokazał politycznej niezależności od PiS. — Miał okazję wielokrotnie zagłosować inaczej niż PiS, a tylko w kwestii kadr potrafił być taki niezależny i niepodległy — powiedziała w „Porannym ringu”.

Weta prezydenta sprawdzianem dla Morawieckiego

Ostra ocena nie oznacza jednak, że PSL wyklucza rozmowy przy konkretnych głosowaniach. Pasławska zapewniła, że koalicja rządowa jest stabilna, lecz potrzebuje szerszego poparcia, by odrzucać weta prezydenta. — Szukamy i będziemy szukać większości chociażby dla odrzucenia wet prezydenckich — mówiła. Jej zdaniem takie głosowania pokażą, czy Morawiecki i jego polityczne otoczenie zamierzają działać inaczej niż PiS.

— Myślę, że to jest też dla nich taki sprawdzian i test. Jaką decyzję podejmą, to to zależy od nich — dodała. Pasławska nie ogłosiła porozumienia z byłym premierem. Nakreśliła za to prosty polityczny warunek: jeśli jego środowisko chce być postrzegane jako odrębna siła, będzie musiało pokazać to w Sejmie.