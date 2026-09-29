Raport o Pegasusie będzie „bombą”? Paweł Śliz zapowiada zawiadomienia dotyczące polityków Solidarnej Polski

Prowadzący poranną rozmowę RMF FM zapytał Pawła Śliza, czy zapowiadany raport komisji ds. Pegasusa okaże się „bombą”, czy „kapiszonami”. Poseł, który na początku pracował w komisji, odrzucił tę drugą możliwość. — Znaczy nie, nie, nie zgodzę się, że będzie kapiszonem — odpowiedział.

Następnie wskazał, czego mogą dotyczyć ustalenia: — Tam jest kilka zarzutów w stosunku do obecnych polityków Solidarnej Polski związanych z zakupem z przesunięciem tych pieniędzy i z potem wykorzystywaniem dość tendencyjnie tego program.

Śliz przewiduje, że sprawa może trafić do organów ścigania. — Myślę, że to tutaj wnioski o, znaczy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa będą skierowane co do tych polityków — powiedział w RMF FM.

Paweł Śliz o Pegasusie: „budzi poważne wątpliwości”

Poseł mówił, że raport ma obejmować część jawną, tajną oraz ściśle tajną. Podkreślił też, że zastrzeżenia dotyczą nie tylko tego, skąd pochodziły pieniądze na system. — Sam sposób zakupu, sam sposób licencjonowania, sam sposób wykorzystania tego programu budzi poważne wątpliwości — stwierdził.

Najdalej idąca obawa Śliza dotyczy bezpieczeństwa informacji. Poseł mówił w RMF FM o możliwości istnienia w programie tak zwanych „tylnych wejść” i dostępu do wrażliwych danych. W rozmowie nie przedstawił jednak dowodu, że taki dostęp faktycznie istniał lub że dane zostały przekazane obcemu wywiadowi. Zapowiadana publikacja jawnej części raportu pokaże, które z przedstawionych przez Śliza zastrzeżeń komisja poprze ustaleniami dostępnymi opinii publicznej.