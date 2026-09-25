Rosja uderzy na Polskę? Sondaż ujawnia emocje Polaków

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wykazał, że 55 proc. Polaków obawia się bezpośredniego ataku militarnego Rosji na Polskę lub kraje bałtyckie.

Niepokój ten wynika z eskalacji działań na Ukrainie oraz nasilających się ataków hybrydowych, takich jak dywersja na kolei czy podpalenia.

Eksperci ds. obronności ostrzegają, że po odbudowie potencjału wojskowego Kreml może w ciągu kilku lat zdecydować się na uderzenie w państwa NATO.

Rosyjski imperializm zagraża Europie

Analizy wielu eksperckich ośrodków zajmujących się obronnością i geopolityką wskazują na niezwykle niepokojące scenariusze na najbliższe lata. Zdaniem części analityków, ewentualne zajęcie Ukrainy przez siły rosyjskie lub nawet trwałe zamrożenie trwającego już od pięciu lat konfliktu zbrojnego nie zatrzyma mocarstwowych ambicji Moskwy. Kreml może wykorzystać czas względnego spokoju na intensywną odbudowę swoich zasobów militarnych, uzupełnienie strat sprzętowych oraz dalszą reorganizację armii. Wojenny scenariusz zakłada, że gdy tylko stan gotowości bojowej na to pozwoli, a dyplomacji rosyjskiej uda się doprowadzić do pęknięć w jedności państw europejskich i sojuszu transatlantyckiego, celem kolejnej agresji mogą stać się kraje należące do NATO.

Krzysztof Gawkowski nie wątpliwości ws. pożaru stacji Starlink. "Kolejny element wojny hybrydowej"

Polacy boją się wybuchu wojny

Czy Polacy obawiają się Rosji jako agresora, który zaatakuje nasz kraj albo Litwę, Łotwę lub Estonię? Wynik sondażu Instytutu Badań Pollster wskazuje, że mamy takie obawy – mówi o tym otwarcie 55 proc. z nas. Z kolei 36 proc. ankietowanych nie obawia się ryzyka wojny z Rosją, a 9 proc. nie potrafi stwierdzić, czy takie ryzyko istnieje.

Badanie przeprowadzono w dniach 21–22 września na próbie 1028 dorosłych Polaków.

48

PROF. PŁUDOWSKI: Amerykańska baza w Polsce może być dla Trumpa kartą przetargową w rozmowach z Rosją