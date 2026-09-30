Kto jest królem polskiej prawicy? Jeden polityk zdystansował konkurentów

W sondażu Instytutu Badań Pollster Karol Nawrocki zajął pierwsze miejsce wśród wyborców prawicy z wynikiem 44 proc., wyprzedzając Sławomira Mentzena (15 proc.) i Grzegorza Brauna (12 proc.).

Jarosław Kaczyński oraz Mateusz Morawiecki uplasowali się na kolejnych pozycjach, uzyskując ex aequo po 8 proc. głosów.

Politolog prof. Kazimierz Kik zauważył, że choć ankietowani doceniają dynamikę liderów, to ich faworyci brakiem doświadczenia gospodarczego mogą nie spełniać realnych oczekiwań w kwestii rozwoju kraju.

Prezydent spełnia oczekiwania

W sondażu Instytutu Badań Pollster wyborcy PiS, obu Konfederacji i Rozwoju Plus, w większości wskazali (44 proc.), że najlepiej spełnia ich oczekiwania Karol Nawrocki. Daleko za prezydentem, który w naszym sondażu zdecydowanie pokonał innych liderów prawicy, uplasował się przedstawiciel Konfederacji Sławomir Mentzen (40 l.). Wskazało go 15 proc. badanych. Na trzecim miejscu znalazł się Grzegorz Braun (59 l.), który reprezentuje interesy 12 proc. wyborców prawicy. Na kolejnym miejscu ex aequo uplasowali się ze wskazaniem przez 8 proc. ankietowanych: prezes PiS Jarosław Kaczyński (77 l.) i lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki (58 l.).

Ledwie odeszli, a już wrócą? Czarnek rozmawia z posłami Morawieckiego! "Wystrychnięci na dudka"

Ekspert wątpi w liderów sondażu

– Zwolennikom prawicy podoba się dynamika działania Karola Nawrockiego – komentuje politolog prof. Kazimierz Kik (79 l.), który jest jednak nieco zaskoczony wynikiem sondażu. – Wyborcy wskazali polityków, których są zwolennikami, ale raczej nie tych, którzy mogą spełnić ich oczekiwania. Oczekiwaniem powinien być rozwój gospodarczy kraju, a zarówno prezydent, jak i liderzy Konfederacji nie są w sprawach gospodarczych profesjonalistami i nie mają doświadczenia w administrowaniu – uważa ekspert.

Badanie wykonano w dniach 21-22 września na próbie 1029 dorosłych Polaków.

9

PROF. BRODZIŃSKA-MIROWSKA: PiS jest dziś w najtragiczniejszej sytuacji od początku istnienia