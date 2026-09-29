Ledwie odeszli, a już wrócą? Czarnek rozmawia z posłami Morawieckiego! "Wystrychnięci na dudka"

Po podziale w Prawie i Sprawiedliwości, część posłów zasiliła szeregi ugrupowania Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Przemysław Czarnek, pytany w Kanale Zero o potencjalne dalsze powroty, zapewniał, że jego partia dobrze funkcjonuje nawet bez posłów, którzy ją opuścili. - Jeden już wrócił, reszta patrzy na to, kiedy wrócić. Kiedy ma się poparcie na poziomie 3-4 procent, to się nie dziwię. Jest jeszcze szansa dla niektórych, żeby powrócili i mogli budować jedność prawicy i iść do zwycięstwa, bo ono jest przed nami za rok - mówił.

Pierwszy powrót z Rozwoju Plus do klubu PiS miał miejsce 18 września. Wówczas Jarosław Kaczyński ogłosił, że do klubu wraca Sławomir Skwarek, który wcześniej przeszedł do formacji Mateusza Morawieckiego. Sam Skwarek podkreślał, że była to jego własna, przemyślana decyzja i nikt nie nakłaniał go do powrotu.

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Kiedy prowadzący dopytywał o szczegóły dotyczące ewentualnych kolejnych transferów, polityk potwierdził swój osobisty udział w tych rozmowach. - To są nasze konkretne rozmowy, moje konkretne rozmowy. Moje konkretne rozmowy doprowadziły do jednego powrotu, moje konkretne rozmowy w kilku innych przypadkach się toczą - przyznał. Czarnek doprecyzował, że prowadzi negocjacje z czterema posłami z Rozwoju Plus. Według niego, politycy ci realnie rozważają strategię powrotu. - Myślą o tym, jak to zrobić, bo teraz trzeba się jakoś z tego wycofać - dodawał.

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Posłów, którzy odeszli z PiS do formacji Mateusza Morawieckiego, Czarnek określił mianem "wystrychniętych na dudka."

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QUIZ. Przemysław Czarnek namaszczony! Co wiesz o ewentualnym premierze? Pytanie 1 z 10 Przemysław Czarnek urodził się w Kole. W którym roku? 1974 1977 1980 Następne pytanie