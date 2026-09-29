PiS ma coraz więcej problemów. Śledztwo w sprawie Zondacrypto może dodatkowo obciążyć partię

Zdaniem prof. Brodzińskiej-Mirowskiej PiS znalazło się w wyjątkowo trudnej sytuacji politycznej

Według politolożki przekaz Jarosława Kaczyńskiego trafia przede wszystkim do własnego elektoratu

PiS ma trudności z przyciąganiem młodszych wyborców i poszerzaniem grona swoich zwolenników

Prokuratura bada podejrzenia oszustw, prania pieniędzy i wyprowadzania środków klientów Zondacrypto

Przekaz PiS trafia głównie do własnych wyborców

Barbara Brodzińska-Mirowska zwróciła uwagę, że głęboka polaryzacja sprawia, iż politycy i wyborcy funkcjonują w odrębnych obiegach informacyjnych. W efekcie krytyka rządu formułowana przez Jarosława Kaczyńskiego jest zrozumiała przede wszystkim dla zwolenników PiS, a nie dla wyborców Koalicji Obywatelskiej i stronników rządu.

Taki sposób komunikacji może pomagać utrzymać poparcie najwierniejszych wyborców, ale nie daje PiS szansy na dotarcie do osób spoza własnego obozu. Problemem pozostaje brak przekazu, który mógłby przyciągnąć nowe grupy, w tym młodszych wyborców, z których część wybiera dziś Konfederację.

PiS ma problemy wewnętrzne i niespójny przekaz

Na trudną sytuację PiS składają się problemy kadrowe, napięcia wewnątrz partii i trudności z utrzymaniem struktur. Ugrupowanie, które wcześniej potrafiło skutecznie rozpoznawać społeczne oczekiwania, dziś nie ma nowej, wyrazistej propozycji dla wyborców.

Wskazała też na niespójność w przekazie PiS: partia krytykowała inwestycje podczas kongresu Armia 2026 w Stalowej Woli, choć wcześniej sprzeciwiała się programowi SAFE, a prezydent zawetował ustawę wdrażającą ten program. Takie rozbieżności nie muszą szkodzić PiS wśród lojalnych wyborców, jeśli nie są stale przypominane przez politycznych rywali. Mogą jednak utrudniać partii zdobywanie nowych zwolenników.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto może obciążyć PiS

Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła w kwietniu 2026 r. postępowanie dotyczące działalności Zondacrypto, dużej polskiej giełdy kryptowalutowej. Jej operatorem była estońska spółka BB Trade Estonia OU. Pod koniec lipca sprawę połączono ze śledztwem prowadzonym przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej, który zajmuje się przestępczością zorganizowaną.

Śledczy badają między innymi podejrzenia oszustw na dużą skalę, prania pieniędzy i wyprowadzania środków klientów. Prokuratura informowała o zatrzymaniach osób związanych z giełdą i jej otoczeniem. Czynności objęły między innymi prezesa Zondacrypto Przemysława Krala, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza oraz inwestora Rafała Zaorskiego. Sam fakt prowadzenia śledztwa nie przesądza o winie żadnej z tych osób.

Postępowanie obejmuje także sprawdzenie informacji o możliwym finansowaniu przez Zondacrypto podmiotów i wydarzeń związanych ze środowiskami konserwatywnymi. Medialne doniesienia mogą obciążać PiS politycznie, ale trwałość tego efektu będzie zależała od konkretnych wyników śledztwa, zwłaszcza od ewentualnych aktów oskarżenia. Wyroki w tej sprawie nie zapadną jednak szybko.

Równolegle w Estonii trwa likwidacja operatora giełdy. Klienci, którzy chcą dochodzić swoich roszczeń, powinni zgłaszać je estońskiemu syndykowi. Sprawa ma więc wymiar karny, finansowy i polityczny, ponieważ dotyczy środków klientów oraz ujawnianych powiązań finansowych.

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