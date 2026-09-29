Nowy zespół zajmie się sprawą Zondacrypto. Śledztwo obejmuje też wątki związane z BitBay

Marek Wełna pokieruje siedmioosobowym zespołem prowadzącym sprawę ZondaCrypto

Śledztwo dotyczy podejrzeń oszustw, prania pieniędzy i nieprawidłowości przy wypłacie środków klientów

Prokuratura łączy sprawę z wcześniejszymi wątkami dotyczącymi BitBay oraz zaginięcia jej twórcy, Sylwestra Suszka

Krzysztof Kwiatkowski mówił o politycznych wątkach związanych z konferencją CPAC i ustawą o kryptoaktywach

Nowy zespół poprowadzi śledztwo w sprawie ZondaCrypto

Prokurator generalny Waldemar Żurek powołał siedmioosobowy zespół, który ma dalej prowadzić śledztwo w sprawie ZondaCrypto. Na jego czele stanie prokurator Marek Wełna. Postępowanie prowadzą Prokuratura Krajowa i Prokuratura Regionalna w Katowicach.

Śledztwo dotyczy między innymi podejrzeń oszustw na dużą skalę, prania pieniędzy oraz nieprawidłowości przy wypłacie środków klientów. Prokuratura informowała o licznych zatrzymaniach i wnioskach o tymczasowe aresztowanie części podejrzanych.

Śledczy łączą tę sprawę z wcześniejszymi wątkami dotyczącymi platformy BitBay i zaginięcia jej twórcy, Sylwestra Suszka. Połączono też akta, a postępowanie przedłużono. Osoby mające roszczenia wobec operatora informowano, że muszą zgłosić je estońskiemu syndykowi.

Czy śledztwo przyspieszyło po zmianie prokuratora?

Krzysztof Kwiatkowski uznał, że wybór Marka Wełny był trafny. Przypomniał przy tym, że sam był prokuratorem generalnym, i podkreślał, że Wełna cieszy się opinią rzetelnego prokuratora, który potrafi organizować pracę zespołu.

Jego zdaniem postępowania przyspieszyły po tym, jak Wełna przejął sprawy prowadzone wcześniej w Katowicach. Za oznakę tej zmiany uznał liczne zatrzymania. Dodał, że Przemysław Kral, prezes ZondaCrypto, nie musi być jedyną kluczową postacią w całej sprawie.

CPAC i ustawa o kryptoaktywach. O czym mówił Kwiatkowski?

Kwiatkowski odniósł się też do medialnych doniesień, według których ZondaCrypto finansowała konferencję CPAC w Rzeszowie. Wydarzenie odbyło się między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. Senator przekonywał, że rola firmy podczas tej konferencji była większa niż przy jednym z paneli Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Senator wiązał ten wątek z wetami prezydenta wobec ustawy o kryptoaktywach, która miała wdrożyć unijne rozporządzenie MiCA. Jego zdaniem przepisy zwiększyłyby bezpieczeństwo osób inwestujących w kryptoaktywa. Była to opinia Kwiatkowskiego. Śledztwo w sprawie ZondaCrypto nadal trwa.

Kwiatkowski mówił także o informacjach dotyczących konsultacji poprawek do projektu ustawy między przedstawicielami giełdy a posłami PiS. Według senatora Michał Moskal i Janusz Kowalski zgłosili te poprawki w imieniu klubu PiS, po konsultacjach z Przemysławem Kralem. Za własną interpretację uznał twierdzenie, że działania te odbywały się za wiedzą kierownictwa partii.

Więcej na ten temat, ale i nie tylko, możesz obejrzeć w poniższym materiale: