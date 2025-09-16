MON zapewnia. Zniszczony dom w Wyrykach zostanie odbudowany na koszt państwa

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-09-16 18:15

Mieszkańcy Wyryk mogą liczyć na pełne wynagrodzenie strat po uszkodzeniu ich domu – zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej. Dziennik „Rzeczpospolita” podał, że budynek w Wyrykach nie został uszkodzony przez spadającego rosyjskiego drona, lecz przez polską rakietę przeciwlotniczą wystrzeloną z samolotu F-16.

Małżeństwo ze wsi Wyryki dostało już pierwsze pieniądze od państwa. Czekamy na oficjalne oszacowanie strat

i

Autor: Mariusz Mucha / Super Express
Polityka SE Google News

• Wojsko Polskie zapewni odszkodowania mieszkańcom Wyryk za szkody w domu

• Dziennik "Rzeczpospolita" sugeruje, że przyczyną zniszczeń była polska rakieta AIM-120 AMRAAM z F-16, a nie rosyjski dron.

• To nie pierwszy taki incydent – w czerwcu 2023 r. myśliwiec MiG-29 uszkodził dachy w Szaleńcu, a wojsko również pokryło koszty.

Odszkodowania dla poszkodowanych w Wyrykach

Rzecznik MON Janusz Sejmej potwierdził, że wojsko pokryje straty mieszkańców domu uszkodzonego podczas ubiegłotygodniowego incydentu. Zapewnił, że już teraz żołnierze pomagają w porządkowaniu zniszczeń, a następnie zostanie wypłacone odszkodowanie. Mechanizm rekompensat będzie taki sam, jak w przypadku szkód wyrządzonych podczas ćwiczeń wojskowych czy lotów treningowych.

W komunikacie zamieszczonym na platformie X, MON podało:

- Informujemy, że niezależnie od ostatecznych ustaleń organów państwa zniszczony dom w m. Wyryki zostanie odbudowany na koszt państwa. Niepotrzebne są zatem zbiórki na ten cel.

Wątpliwości wokół przyczyn zniszczeń

Dziennik „Rzeczpospolita” podał, że budynek w Wyrykach nie został uszkodzony przez spadającego rosyjskiego drona, lecz przez polską rakietę przeciwlotniczą AIM-120 AMRAAM, wystrzeloną z samolotu F-16. Według gazety pocisk miał wadliwy system naprowadzania, jednak zadziałały zabezpieczenia i nie doszło do eksplozji po uderzeniu w dom.

Na pytania dotyczące tych doniesień MON nie odpowiedział. Rzecznik resortu zaznaczył jedynie, że wojsko nie komentuje takich spekulacji, koncentrując się na pomocy poszkodowanym.

Podobne przypadki w przeszłości

Nie jest to pierwszy raz, gdy działania lotnictwa powodują szkody wśród ludności cywilnej. W czerwcu 2023 roku przelot myśliwca MiG-29 doprowadził do uszkodzenia dachów kilku budynków we wsi Szaleniec w powiecie malborskim. Wówczas Wojsko Polskie również zadeklarowało pokrycie wszystkich kosztów naprawy i odbudowy.

Sonda
Czy Polska powinna przyspieszyć zakupy systemów antydronowych?
Express Biedrzyckiej - KIM, OPOLSKA cz.3

Polecany artykuł:

Rodzina z Wyryków bez dostępu do zniszczonego domu! Emocjonalny apel Tuska
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
MON