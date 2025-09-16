Rodzina z Wyryków bez dostępu do zniszczonego domu! Emocjonalny apel Tuska

Mariusz Mucha
2025-09-16 17:18

Ala i Tomasz Wesołowscy z Wyryków (woj. lubelskie) stracili dach nad głową, gdy ich dom został uszkodzony podczas walk wojsk sojuszniczych z rosyjskimi dronami. – Przez kilka dni nie dopuszczali nas nawet do domu – żalą się nam małżonkowie. Tymczasem pojawiła się hipoteza, że w budynek nie trafił dron, jak początkowo sądzono, lecz rakieta, która nie zdołała zestrzelić drona. Zareagował na nią szef rządu.

Co spadło na dom w Wyrykach? Sensacyjne doniesienia mediów

Autor: Mariusz Mucha/SE
  • Dom Ali i Tomasza Wesołowskich w Wyrykach został uszkodzony podczas walk z rosyjskimi dronami.
  • Dom mógł zostać uszkodzony przez rakietę wystrzeloną z polskiego F-16.
  • Prezydent Karol Nawrocki domaga się od rządu wyjaśnień.

Rodzina nie ma gdzie mieszkać

W nocy z 9 na 10 września w dom z pustaków uderzył obiekt z powietrza, niszcząc dach i strop. Na szczęście Ala i Tomasz Wesołowscy wstali wcześnie rano i zeszli z poddasza na parter, dzięki czemu mieszkańcom nic się nie stało. Rodzina jest jednak w szoku i nie ma gdzie mieszkać. – Przez kilka dni nie mogliśmy nawet wejść do środka. Służby nam na to nie pozwalały – relacjonują poszkodowani, krytykując działania śledczych i wojska. – Wojsko zrekompensuje straty mieszkańcom uszkodzonego domu – zapewnił rzecznik MON Janusz Sejmej, powtarzając obietnice kierownictwa resortu i dowódców Sił Zbrojnych. Obecnie państwo Wesołowscy mieszkają w lokalu zastępczym, a sąsiedzi zorganizowali zbiórkę pieniędzy w internecie, aby ich wesprzeć.

Czy Wojsko Polskie obroni nas przed wojną? Generał był zaskoczony odpowiedziami. Mamy sondaż

W mediach pojawiły się spekulacje, że w budynek nie uderzyły szczątki zestrzelonego drona, lecz rakieta. Tak sugerują m.in. eksperci wojskowi w mediach społecznościowych. O sprawę zapytano w Radiu Plus ministra-koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka (58 l.). – Działa prokuratura, działa żandarmeria. Są pewne przypuszczenia, ale nie chcę wyprzedzać ustaleń śledczych i wojska – stwierdził Siemoniak. – Nie komentujemy tej sprawy, nie jesteśmy stroną w postępowaniu. W tej kwestii należy zgłosić się do prokuratury – powiedział Portalowi Obronnemu ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rakieta czy dron? Prezydent oczekuje wyjaśnień

Hipotezę o rakiecie wzmocniła „Rzeczpospolita”, powołując się na anonimowe źródło. Według dziennika, rakietę przeciwlotniczą AIM-120 AMRAAM miał wystrzelić polski samolot F-16. Rakieta miała uszkodzony system naprowadzania, lecz jej zabezpieczenia zadziałały, zapobiegając eksplozji po uderzeniu w budynek. Po tych doniesieniach zareagowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: „Prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia w Wyrykach. (…) Nie ma zgody na zatajanie informacji” – czytamy w serwisie X.

Małżeństwo ze wsi Wyryki dostało już pierwsze pieniądze od państwa. "Czekamy na oficjalne oszacowanie strat"

Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk (68 l.) w mediach społecznościowych: „Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy” – napisał w emocjonalnym wpisie.

DORSZ przekazywał informacje do BBN

Na zarzuty BBN dotyczące "zatajania" informacji oraz na napływające pytania, zareagowało też DORSZ: "W odniesieniu do licznych zapytań dotyczących przekazywania informacji o zdarzeniach związanych z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej z 9 na 10 września 2025 roku, informujemy, że Dowódca Operacyjny RSZ na bieżąco i bez jakiegokolwiek pomijania przekazywał wszystkie dostępne informacje oraz późniejsze wnioski płynące z analizy incydentu zarówno do Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jak i Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - informuje Dowództwo w serwisie X.

Mieszkańcy Kodeńca i Wyhalewa mówią o ataku rosyjskich dronów. Huk i strach
