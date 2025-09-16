Czy Wojsko Polskie obroni nas przed wojną? Generał był zaskoczony odpowiedziami. Mamy sondaż

Ludzie muszą poczuć zmianę

Niedawny nalot dronowy na Polskę, a później syreny alarmowe w kilku miastach, ostrzeżenia o atakach z powietrza, a także trwające manewry Zapad skłaniają do zadawania trudnych, ale i kluczowych pytań dotyczących naszego bezpieczeństwa. - Czy Twoim zdaniem Wojsko Polskie jest zdolne do obrony kraju w przypadku wojny? – 53% ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Przeciwnego zdanie jest 47%. - To wynik bliski remisowi. Powinniśmy dostawać sygnały, że system obronny państwa działa i jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Trzeba nad tym jeszcze popracować – mówi generał Tomasz Drewniak. - Mamy kolejne zakupy, kolejne wydane potężne pieniądze, ale nie przekłada się to wystarczająco na poczucie bezpieczeństwa. Ludzie muszą poczuć tę zmianę – podkreśla był Inspektor Sił Powietrznych.

Wojsko Polskie to już ponad 200 tysięcy żołnierzy

Wojsko Polskie liczy ponad 200 tysięcy żołnierzy, w tym 144 tysiące zawodowych, 40 tysięcy w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) oraz podchorążych, ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej i aktywnych rezerwistów. Ambitny cel prezentowany jeszcze przez poprzednie władze to osiągnięcie 300 tysięcy etatów do 2035 roku, z potencjałem mobilizacyjnym do 550 tysięcy, w tym 350 tysięcy rezerwistów. Rekordowy budżet na obronność, wynoszący 4,7% PKB (ok. 187 mld zł), napędza modernizację, czyniąc Polskę trzecią siłą militarną NATO, po USA i Turcji. Wojsko Polskie składa się z pięciu rodzajów sił, które tworzą spójny system obronny. Wojska Lądowe, najliczniejsze, z około 120 tysiącami żołnierzy, są trzonem armii. Siły Powietrzne, liczące około 20 tysięcy personelu, dysponują samolotami F-16, a od 2025 roku F-35, oraz systemami obrony powietrznej. Marynarka Wojenna, z 15 tysiącami marynarzy, strzeże wybrzeża Bałtyku. Wojska Specjalne, z 8 tysiącami elitarnych żołnierzy, obejmują jednostki takie jak GROM, czy Formoza. Wojska Obrony Terytorialnej, z 40 tysiącami ochotników, tworzą 20 brygad regionalnych. Polskie wojsko, łącząc nowoczesność z liczebnością, jest gotowe zarówno do obrony terytorium, jak i realizacji misji sojuszniczych NATO.

Poranny Ring vod 2 15.09.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.