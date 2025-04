Apel Wałęsy do sztabu Trzaskowskiego

Lech Wałęsa w mediach społecznościowych opublikował niepokojący apel skierowany do Komitetu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego."Przestrzegam przed możliwością sfałszowania wyniku wyborów prezydenckich w I i II turze ze względu na oprogramowanie PKW do zliczania głosu wykonane przez PIS w 2016 roku, do którego można łatwo się włamać, a także przez możliwość cybernetycznego ataku ze strony obcych służb" - pisze Wałęsa. Dalej czytamy: "Dlatego ponownie wzywam do samodzielnego zliczania głosów".

Lech Wałęsa podpowiada, jak to zrobić. Według byłego prezydenta Polski "należy zrobić zdjęcie z wynikami w każdej Komisji Obwodowej", jak to miano zrobić w wyborach parlamentarnych w X 2023, które to według Wałęsy opozycja wygrała nie tylko dzięki rekordowej frekwencji, ale przede wszystkim dzięki samodzielnemu zliczeniu wyników każdej Obwodowej Komisji Wyborczej, przez co uniemożliwiono sfałszowanie wyników wyborów.

"Nie zrobiła tego opozycja na Słowacji w 2023r. I Węgrzech w 2022r. gdzie mimo wysokiej frekwencji wynik wyborów różnił się od sondażu exit-poll, firmy Ipsos o 6% ( dopuszczalna pomyłka do 2%). Podobnie było w 2024 roku w Wyborach Prezydenckich w Rumunii, gdzie również wynik podany przez PKW Rumunii różnił się o 6% od wyników sondażowych. Apeluję o działanie i czujność!" - pisze Lech Wałęsa na Facebooku.

Wybory prezydenckie w Polsce

Przypominamy, że trwa kampania wyborcza w Polsce. 18 maja 2025 roku odbędą się wybory prezydenckie w Polsce. Ewentualna druga tura wyborów zaplanowana jest na 1 czerwca. Kluczowe opinie i postawy wszystkich kandydatów na prezydenta Polski można poznać, oglądając debatę zorganizowaną przez "Super Express". Debata dostępna jest m.in. na You Tube.

