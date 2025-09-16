Mocne słowa prezydenta Karola Nawrockiego w niemieckiej gazecie. Mówił wprost o reparacjach

2025-09-16 7:31

Prezydent Karol Nawrocki przybył do Niemiec. Rozpoczął oficjalną wizytę, a we wtorek (16 września) czeka go spotkanie się z prezydentem Niemiec Frankiem–Walterem Steinmeierem, a także z kanclerzem Friedrichem Merzem. W wywiadzie udzielonym niemieckiej gazecie „Bild” Nawrocki przyznał, że niedawny atak dronów na Polskę inspirowany był przez Rosję. Odniósł się także do tematu reparacji wojennych.

  • Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął ważną wizytę w Niemczech, gdzie ma spotkać się z kluczowymi przywódcami, aby omówić bezpieczeństwo regionalne. 
  • W wywiadzie dla gazety „Bild” Nawrocki odniósł się do dronów nad Polską. 
  • Polski prezydent poruszył również kwestię reparacji wojennych, podkreślając potrzebę „konstruktywnej debaty” z Niemcami w tej „niezamkniętej prawnie” sprawie.

Karol Nawrocki udał się z wizytą do Niemiec, a po niej czeka go wyjazd do Francji. Prezydent spotkania z kluczowymi partnerami zachodnioeuropejskimi, a rozmowy mają dotyczyć po pierwsze: kwestii bezpieczeństwa, w tym wschodniej flanki NATO i sytuacji w naszym regionie, a także agresywnej polityki Rosji, sytuacji na i wokół Ukrainy oraz współpracy transatlantyckiej. Przed Nawrockim ważne rozmowy z niemieckim prezydentem, kanclerzem Niemiec oraz później z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Przebywając w Niemczech prezydent udzielił wywiadu gazecie "Bild". W czasie rozmowy pojawił się temat ostatnich wydarzeń związanych z dronami, które pojawiły się w polskiej przestrzeni powietrznej: 

- Nie mamy żadnych wątpliwości, że był to atak sterowany bezpośrednio z Moskwy. Ten rodzaj ataku pokazał, do czego zdolny jest Władimir Putin. Jak podkreślił prezydent Nawrocki: - Musimy zrobić wszystko, żeby być przygotowanymi do wojny, ponieważ tylko wtedy będzie pokój. 

Nawrocki o propozycji Trumpa 

Polski lider poparł propozycję prezydenta USA Donalda Trumpa, który wezwał kraje NATO do całkowitej rezygnacji z importu rosyjskiej ropy. - Wszystkie kraje, które pragną pokoju i wolności, powinny zrezygnować z subwencjonowania Federacji Rosyjskiej – ocenił polski prezydent dodając, że: - Powinniśmy izolować Rosję. 

Prezydent Nawrocki podkreślił, że nadal wierzy w sukces planu pokojowego Donalda Trumpa. Prezydent USA jest „jedynym przywódcą wolnego świata”, zdolnym do prowadzenia takich negocjacji.

Reparacje wojenne od Niemiec. Czy Polska dostanie zadośćuczynienie i odszkodowanie?

W rozmowie z polskim przywódcą pojawił się także temat reparacji wojennych. Prezydent pytany o to, czy zamierza podczas wizyty w Berlinie podnieść temat reparacji wojennych wskazał na raport opracowany przez zespół parlamentarny, który oszacował wysokość odszkodowań za straty wojenne na 6,2 bln zł. - Ta liczba jest dla nas punktem odniesienia – powiedział wprost prezydent Nawrocki.

Jego zdaniem chodzi o otwarcie „konstruktywnej debaty” między Polską a Niemcami – partnerami w UE i NATO, bo jak uzasadnił: - Ten temat jest niezwykle ważny dla Polaków. 

- Uznaję, że reparacje są ważne i dla Polski, i dla naszych partnerów, dla Niemiec, żeby tę sprawę zakończyć – podsumował prezydent, podkreślając, że wbrew stanowisku niemieckiego rządu kwestia reparacji nie jest prawnie zamknięta.

Sprawa reparacji a polskie stanowisko 

W przyjętej 14 września 2022 r. uchwale posłowie wszystkich klubów stwierdzili, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za straty spowodowane przez państwo niemieckie w wyniku agresji na Polskę i okupacji w latach 1939–1945, ani zadośćuczynienia za krzywdy jej obywateli. Sejm wezwał rząd Niemiec do przyjęcia politycznej, historycznej, prawnej i finansowej odpowiedzialności za skutki wojny rozpętanej przez III Rzeszę Niemiecką.

