Szef Kancelarii Prezydenta ujawnia cel wizyty Nawrockiego w Berlinie. „Najbardziej żywotny polski interes”

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2025-09-15 16:05

Prezydent Karol Nawrocki (42 l.) spotka się 17 września w Berlinie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem (69 l.) oraz z kanclerzem Friedrichem Merzem (70 l.). Cel wizyty jest szczególny. - Ważnym punktem agendy spotkań będzie temat zadośćuczynienia i odszkodowania, które Niemcy są bezsprzecznie winne Polsce – zapowiada w rozmowie z „Super Expressem” Zbigniew Bogucki (45 l.), szef Kancelarii Prezydenta RP.

Karol Nawrocki

i

Autor: PAWELDABROWSKI / SUPER EXPRESS Karol Nawrocki
  • Prezydent Nawrocki we wtorek odwiedzi Niemcy i Francję.
  • Tematem rozmów w Berlinie będą niemieckie reparacje wojenne dla Polski.
  • Niemcy uznają powojenne umowy za nadal obowiązujące.

Wizyta prezydenta w Niemczech

Karol Nawrocki już w poniedziałek wyjeżdża do Niemiec. We wtorek rano zostanie powitany przez prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera w Pałacu Bellevue, gdzie wpisze się do księgi pamiątkowej. Następnie zaplanowano spotkanie w „cztery oczy” oraz rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów. Przed południem polski prezydent spotka się w Urzędzie Kanclerskim z kanclerzem Friedrichem Merzem, najpierw w formule „w cztery oczy”, a potem plenarnej.

Spór o reparacje dla Polski. Kosiniak-Kamysz: Niemcy wciąż nie rozliczyły się za zbrodnie

Czy Polska dostanie reparacje od Niemiec?

Jednym z głównych tematów wizyty jest zadośćuczynienie i odszkodowania za zniszczenia dokonane przez Niemcy podczas II wojny światowej. – Chodzi o zrównaną z ziemią Warszawę, zrabowane dzieła sztuki i inne straty materialne – mówi nam Zbigniew Bogucki. – Podstawą roszczeń Polski, co jeszcze ważniejsze, jest prawna i moralna odpowiedzialność Niemiec za bezprzykładne planowe bestialstwo, które doprowadziło do śmierci i cierpienia milionów Polaków oraz obywateli II Rzeczypospolitej innych narodowości, co spowodowało gigantyczną stratę w biologicznej tkance narodu i społeczeństwa. Z tego nigdy państwo niemieckie się nie rozliczyło, więc najbardziej żywotny polski interes i prawo nakazują domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia od Niemiec - podkreśla szef Kancelarii Prezydenta.

Po Berlinie prezydenta zawita do Paryża

Niemieckie reparacje to jeden z postulatów Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie uważa, że możemy domagać się zapłaty ponad 6 bilionów złotych. Uzyskanie reparacji od Niemiec nie jest łatwe, m.in. dlatego, że władze PRL zrzekły się reparacji od NRD. Z kolei ZSRR miało dokonać zadośćuczynienia krajom, które na mocy porozumienia w Poczdamie wcielono do bloku wschodniego – Polska dostała tylko symboliczne środki.

Po wizycie w Berlinie Nawrocki poleci do Paryża na spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem (48 l.). 

Polityka SE Google News
Dożynki Prezydenckie 2025
20 zdjęć
Express Biedrzyckiej - WŁADIMIR PONOMARIOW
Sonda
Czy jesteś za tym, by Niemcy wypłaciły reparacje?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REPARACJE
KAROL NAWROCKI