Szef Kancelarii Prezydenta ujawnia cel wizyty Nawrockiego w Berlinie. „Najbardziej żywotny polski interes”

- Prezydent Nawrocki we wtorek odwiedzi Niemcy i Francję.
- Tematem rozmów w Berlinie będą niemieckie reparacje wojenne dla Polski.
- Niemcy uznają powojenne umowy za nadal obowiązujące.
Wizyta prezydenta w Niemczech
Karol Nawrocki już w poniedziałek wyjeżdża do Niemiec. We wtorek rano zostanie powitany przez prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera w Pałacu Bellevue, gdzie wpisze się do księgi pamiątkowej. Następnie zaplanowano spotkanie w „cztery oczy” oraz rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów. Przed południem polski prezydent spotka się w Urzędzie Kanclerskim z kanclerzem Friedrichem Merzem, najpierw w formule „w cztery oczy”, a potem plenarnej.
Czy Polska dostanie reparacje od Niemiec?
Jednym z głównych tematów wizyty jest zadośćuczynienie i odszkodowania za zniszczenia dokonane przez Niemcy podczas II wojny światowej. – Chodzi o zrównaną z ziemią Warszawę, zrabowane dzieła sztuki i inne straty materialne – mówi nam Zbigniew Bogucki. – Podstawą roszczeń Polski, co jeszcze ważniejsze, jest prawna i moralna odpowiedzialność Niemiec za bezprzykładne planowe bestialstwo, które doprowadziło do śmierci i cierpienia milionów Polaków oraz obywateli II Rzeczypospolitej innych narodowości, co spowodowało gigantyczną stratę w biologicznej tkance narodu i społeczeństwa. Z tego nigdy państwo niemieckie się nie rozliczyło, więc najbardziej żywotny polski interes i prawo nakazują domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia od Niemiec - podkreśla szef Kancelarii Prezydenta.
Po Berlinie prezydenta zawita do Paryża
Niemieckie reparacje to jeden z postulatów Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie uważa, że możemy domagać się zapłaty ponad 6 bilionów złotych. Uzyskanie reparacji od Niemiec nie jest łatwe, m.in. dlatego, że władze PRL zrzekły się reparacji od NRD. Z kolei ZSRR miało dokonać zadośćuczynienia krajom, które na mocy porozumienia w Poczdamie wcielono do bloku wschodniego – Polska dostała tylko symboliczne środki.
Po wizycie w Berlinie Nawrocki poleci do Paryża na spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem (48 l.).