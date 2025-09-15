Szef Kancelarii Prezydenta ujawnia cel wizyty Nawrockiego w Berlinie. „Najbardziej żywotny polski interes”

Prezydent Nawrocki we wtorek odwiedzi Niemcy i Francję.

Tematem rozmów w Berlinie będą niemieckie reparacje wojenne dla Polski.

Niemcy uznają powojenne umowy za nadal obowiązujące.

Wizyta prezydenta w Niemczech

Karol Nawrocki już w poniedziałek wyjeżdża do Niemiec. We wtorek rano zostanie powitany przez prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera w Pałacu Bellevue, gdzie wpisze się do księgi pamiątkowej. Następnie zaplanowano spotkanie w „cztery oczy” oraz rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów. Przed południem polski prezydent spotka się w Urzędzie Kanclerskim z kanclerzem Friedrichem Merzem, najpierw w formule „w cztery oczy”, a potem plenarnej.

Spór o reparacje dla Polski. Kosiniak-Kamysz: Niemcy wciąż nie rozliczyły się za zbrodnie

Czy Polska dostanie reparacje od Niemiec?

Jednym z głównych tematów wizyty jest zadośćuczynienie i odszkodowania za zniszczenia dokonane przez Niemcy podczas II wojny światowej. – Chodzi o zrównaną z ziemią Warszawę, zrabowane dzieła sztuki i inne straty materialne – mówi nam Zbigniew Bogucki. – Podstawą roszczeń Polski, co jeszcze ważniejsze, jest prawna i moralna odpowiedzialność Niemiec za bezprzykładne planowe bestialstwo, które doprowadziło do śmierci i cierpienia milionów Polaków oraz obywateli II Rzeczypospolitej innych narodowości, co spowodowało gigantyczną stratę w biologicznej tkance narodu i społeczeństwa. Z tego nigdy państwo niemieckie się nie rozliczyło, więc najbardziej żywotny polski interes i prawo nakazują domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia od Niemiec - podkreśla szef Kancelarii Prezydenta.

Po Berlinie prezydenta zawita do Paryża

Niemieckie reparacje to jeden z postulatów Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie uważa, że możemy domagać się zapłaty ponad 6 bilionów złotych. Uzyskanie reparacji od Niemiec nie jest łatwe, m.in. dlatego, że władze PRL zrzekły się reparacji od NRD. Z kolei ZSRR miało dokonać zadośćuczynienia krajom, które na mocy porozumienia w Poczdamie wcielono do bloku wschodniego – Polska dostała tylko symboliczne środki.

Po wizycie w Berlinie Nawrocki poleci do Paryża na spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem (48 l.).

