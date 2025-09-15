Karol Nawrocki nie zwalnia tempa@ Pracowity początek tygodnia u prezydenta

- Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek rozpoczyna wizytę dyplomatyczną w Berlinie i Paryżu, gdzie spotka się z najważniejszymi przywódcami Niemiec i Francji.
- We wtorek w Berlinie prezydent Nawrocki spotka się z prezydentem Steinmeierem i kanclerzem Merzem, aby poruszyć temat reparacji wojennych od Niemiec.
- Po południu we wtorek w Paryżu prezydent Nawrocki spotka się z prezydentem Macronem, aby omówić m.in. umowę UE z krajami Mercosuru.
- Prezydent Nawrocki podsumuje swoje wizyty we wtorek około godziny 17:30 na spotkaniu z polskimi mediami w Ambasadzie RP w Paryżu
We wtorek 16 września rano prezydent Nawrocki zostanie uroczyście powitany przez prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera na dziedzińcu Pałacu Bellevue. Po wpisaniu się do księgi pamiątkowej, obaj przywódcy odbędą rozmowę w "cztery oczy". Następnie, o godzinie 9:30, zaplanowano rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów.
Kwestia reparacji wojennych
Jak informował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, prezydent Nawrocki zamierza podczas spotkania z prezydentem Steinmeierem poruszyć kwestię reparacji wojennych. Chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań. Leśkiewicz podkreślił, że Polska nie może przejść do porządku dziennego nad ustaleniami konferencji pokojowej w Poczdamie z 1945 roku oraz nad oświadczeniem rządu PRL z 1953 roku, które zrzekało się reparacji od NRD pod dyktatem Związku Sowieckiego.
Rzecznik prezydenta zaznaczył, że w rozmowach z niemieckimi partnerami należy powoływać się na konkretne wyliczenia, przygotowane przez historyków, ekonomistów i demografów, w celu skutecznego domagania się reparacji. Podkreślił, że dla Polaków sprawa ta nigdy nie została zamknięta.
16 września przed południem prezydent Nawrocki uda się do Urzędu Kanclerskiego, gdzie spotka się z kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec Friedrichem Merzem. Planowane jest spotkanie "w cztery oczy", a następnie spotkanie plenarne pod przewodnictwem obu polityków.
Wizyta Karola Nawrockiego w Paryżu
Po zakończeniu spotkań w Berlinie, prezydent Nawrocki wraz z delegacją uda się do Paryża. Przed godziną 16 zostanie oficjalnie powitany w Pałacu Elizejskim przez prezydenta Emmanuela Macrona. Następnie odbędzie się spotkanie plenarne pod przewodnictwem obu przywódców, po którym zaplanowano spotkanie "w cztery oczy" Macrona i Nawrockiego. Według wcześniejszych zapowiedzi prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, wśród tematów, jakie poruszą przywódcy, znajdzie się m.in. kwestia umowy UE z krajami Mercosuru.
