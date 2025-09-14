„Polskie granice są święte”. Paweł Szefernaker relacjonuje działania Karola Nawrockiego po ataku dronów

Stanowczy komunikat o granicach
„Nie ma zgody na naruszanie naszej przestrzeni powietrznej. Polskie granice są święte i mamy pełne wsparcie sojuszników” – napisał Paweł Szefernaker na platformie X.
Dodał, że to był „jasny przekaz prezydenta Karola Nawrockiego, który stoi na straży polskiego bezpieczeństwa”.
Prezydent w Dowództwie Operacyjnym
Według relacji Szefernakera, tuż po pojawieniu się informacji o naruszeniu przestrzeni powietrznej prezydent Nawrocki udał się do Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, aby na miejscu obserwować działania polskich i sojuszniczych sił powietrznych.
„Od pierwszych godzin, kiedy w naszej przestrzeni powietrznej pojawiły się rosyjskie drony, prezydent wspierał działania polskich Sił Zbrojnych oraz sojuszniczych” – podkreślił wiceszef MSWiA.
Szefernaker poinformował także o rozmowach prowadzonych przez prezydenta z sojusznikami.
„Jeszcze w środę odbyła się rozmowa prezydenta RP z prezydentem Donaldem Trumpem, w której prezydent USA jednoznacznie potwierdził wsparcie Polski w takich sytuacjach” – przekazał.
Wcześniej Karol Nawrocki był w kontakcie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte oraz prezydentami państw bałtyckich i Finlandii.
Wizyta w bazie i posiedzenie RBN
Sikorski chce przechwytywać rosyjskie drony nad Ukrainą. Wywiad dla „FAZ”
W czwartek prezydent odwiedził bazę lotniczą w Krzesinach, a następnie przewodniczył posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W czasie spotkania miał wskazać na konieczność szybkiego podniesienia wydatków na obronność do 5 proc. PKB.
Kolejne działania i zapowiedzi
Jak poinformował Szefernaker, prezydent jest na bieżąco informowany o prewencyjnym monitorowaniu przestrzeni powietrznej. Już we wtorek Karol Nawrocki ma odwiedzić Berlin i Paryż, gdzie spotka się z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji, aby omówić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.
Poniżej galeria zdjęć z przygotowań do zaprzysiężenia