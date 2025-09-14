Sikorski chce przechwytywać rosyjskie drony nad Ukrainą. Wywiad dla „FAZ”

Sikorski za przechwytywaniem dronów i rakiet nad Ukrainą

Ostrzega przed katastrofą ekologiczną na Bałtyku

Chce wzmocnienia obrony powietrznej i kontroli floty cieni

Uważa, że Traktat UE jest lepszym gwarantem bezpieczeństwa niż art. 5 NATO

Krytykuje powolność Zachodu w pierwszych latach wojny

„Powinniśmy to przemyśleć” – Sikorski o zestrzeliwaniu dronów

Szef polskiej dyplomacji w rozmowie z „FAZ” ocenił, że incydent z wtargnięciem rosyjskich dronów nad Polskę powinien być „pobudką” dla całego NATO i UE.

– Jeżeli pytacie mnie państwo o mój osobisty pogląd: uważam, że powinniśmy to przemyśleć – powiedział, pytany o możliwość przechwytywania rosyjskich dronów jeszcze nad terytorium Ukrainy.

Zdaniem Sikorskiego Polska i Niemcy wciąż nie są w stanie odeprzeć zmasowanego ataku setek dronów jednocześnie, a to Ukraina ma dziś lepsze doświadczenie w walce z tego typu zagrożeniami. – To nie my trenujemy Ukraińców, ale oni nas – podkreślił.

Kontrola statków i ryzyko dla Bałtyku

Wicepremier i minister spraw zagranicznych wskazał też na zagrożenie płynące z tzw. floty cieni – tankowców transportujących rosyjską ropę.

– Jeżeli chociażby jeden z rosyjskich statków, z których dwa już poszły na dno na Morzu Azowskim, zatonie na Bałtyku, będziemy mieli do czynienia z katastrofą środowiskową o nieznanych dotychczas rozmiarach – ostrzegł.

Sikorski uważa, że kraje NATO powinny rozważyć utworzenie strefy kontroli na Morzu Północnym i Bałtyku, aby monitorować statki objęte sankcjami.

Traktat UE lepszy niż art. 5 NATO?

Szef MSZ zwrócił uwagę, że zapis art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest – jego zdaniem – „bardzo nieprecyzyjny”.

– Traktat UE jest znacznie bardziej precyzyjny. Zobowiązuje wszystkich członków do wsparcia zaatakowanego kraju i to wszystkimi środkami. To ma większą wartość. Dlatego nie zastanawiałbym się tak bardzo nad art. 5 – wyjaśnił.

Apel o przyspieszenie działań obronnych

Sikorski skrytykował Zachód za zbyt powolne działania w pierwszych dwóch latach wojny.

– Straciliśmy pierwsze dwa lata rosyjskiej wojny napastniczej na przemówienia, zaniedbując czyny. Teraz, gdy Putin testuje także nasze granice, definitywnie nie mamy czasu do stracenia – podsumował minister.

