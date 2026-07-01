Młody lekarz Dawid Kacprzyk znów zwrócił pieniądze. Inny szpital, spora kwota!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-01 10:32

Dawid Kacprzyk jest jedną z głównych postaci afery związanej z warszawskim Szpitalem Południowym i kontrowersyjnymi zarobkami lekarzy. Według deklaracji tylko w Szpitalu Południowym jako koordynator SOR przepracował on w 2025 r. łącznie 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta, za co zarobił w rok 1,6 mln zł. Po wypłynięciu tych informacji skorygował on niektóre z faktur i zwrócił on na konto szpitala ponad 500 tys. zł. Teraz TVN24 donosi o kolejnym zwrocie, którego Dawid Kacprzyk miał dokonać Szpitalowi Bródnowskiemu. Kwota znów robi wrażenie!

Dawid Kacprzyk przemawia za mównicą z logo Nowa Generacja. O aferze płacowej lekarza przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Wojciech Strozyk/ Reporter

Dawid Kacprzyk miał pracować na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Bródnowskiego w Warszawie na dwóch umowach czasowych, od 5 lutego 2026 r. do 30 czerwca 2026 r. - przekazało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, do którego należy szpital. Wynagrodzenie lekarza wynosiło 350 zł za godzinę, czyli o 50 zł więcej od lekarzy na podobnych stanowiskach. Otrzymywał także ryczałt w wysokości 25 tys. zł za obowiązki koordynatora SOR w Szpitalu Bródnowskim. - Wyższa o 50 zł stawka wynikała z dodatkowej odpowiedzialności za organizację pracy oddziału - napisano w oświadczeniu.

Zobacz: Konfederacje mogą rozdawać karty po wyborach. Tak wyglądałby nowy Sejm

W sumie Dawid Kacprzyk miał przepracować w Szpitalu Bródnowskim 732 godziny. 11 czerwca "zaprzestał realizacji umowy", a 16 czerwca "wystawił faktury korygujące na kwotę 108 tys. 600 zł i przekazał na konto szpitala 80 tys. zł" - przekazał Urząd Marszałkowski w odpowiedzi na pytania stacji. Postępowania wyjaśniające w sprawie prowadzą władze szpitala oraz rada nadzorcza.

Sprawdź: Zwrot w aferze „dwóch wież”. Prokuratura umarza śledztwo, Giertych zapowiada walkę

Przypomnijmy, że prokuratura poinformowała już o wszczęciu dwóch śledztw w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Wcześniej serwis Zero ujawnił, że w placówce medycznej funkcjonował specjalny pokój dla polityków KO i byli oni przyjmowani na SOR poza kolejnością. Sygnalistą w sprawie jest były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie dr Emil Jędrzejewski. Miał zostać zwolniony po tym, gdy poinformował Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w placówce. Mężczyzna wprost stwierdził w Kanale Zero, że za śmierć pacjentów w Szpitalu Południowym odpowiadał właśnie Dawid Kacprzyk. W poniedziałek były ordynator został przesłuchany przez śledczych w tej sprawie.

Sonda
Czy Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji za aferę ze Szpitalem Południowym?
KWIATKOWSKI MOCNO: Każdy z wątków sprawy Szpitala Południowego musi zostać wyjaśniony
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL BRÓDNOWSKI
SZPITAL POŁUDNIOWY