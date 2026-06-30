Zwrot w aferze „dwóch wież”. Prokuratura umarza śledztwo, Giertych zapowiada walkę

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-06-30 19:19

Jedna z najgłośniejszych polityczno-biznesowych spraw ostatnich lat właśnie zaliczyła niespodziewany zwrot. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące tzw. dwóch wież, czyli planowanej inwestycji spółki Srebrna w centrum stolicy. Śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa i wyjaśniają, co i jak. Decyzja już wywołała polityczną burzę.

Piotr Skiba w garniturze z krawatem, obok niego w okręgach Roman Giertych w okularach i Jarosław Kaczyński, nawiązujący do afery dwóch wież i działań prokuratury. Więcej informacji o tej sprawie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Paweø Dábrowski, Paweø Skraba, Olszewski Krystian / Super Express

Śledczy nie dopatrzyli się przestępstwa

Głośna sprawa „dwóch wież”, która od lat rozpalała emocje w polityce i mediach, na razie kończy się bez aktu oskarżenia.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o umorzeniu śledztwa dotyczącego planowanej budowy wieżowców przez spółkę Srebrna, kojarzoną ze środowiskiem PiS.

Śledczy przeanalizowali trzy główne wątki postępowania. W każdym z nich doszli do tego samego wniosku – nie ma znamion czynu zabronionego.

Milion euro w tle. Austriacki biznesmen czuł się oszukany

Jednym z najważniejszych elementów śledztwa były zarzuty austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera. Twierdził on, że wykonywał prace związane z planowaną inwestycją i poniósł koszty przekraczające 1,3 mln euro, nie otrzymując należnego wynagrodzenia.

Prokuratura badała, czy mogło dojść do oszustwa.

Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, niekorzystne rozporządzenie mieniem oraz wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba dla radia Eska.

Wątek korupcyjny także umorzony

Śledczy analizowali również doniesienia dotyczące możliwych korzyści majątkowych związanych z Fundacją Instytut im. Lecha Kaczyńskiego.

Badano między innymi sprawę przyjęcia 50 tys. zł przez jednego z członków rady fundacji oraz zarzuty dotyczące nakłaniania do wręczenia łapówki.

Także w tych przypadkach prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa i postanowiła zakończyć postępowanie.

Przesłuchano kilkudziesięciu świadków 

Jak podkreślają śledczy, postępowanie było bardzo obszerne. W jego trakcie przesłuchano 38 świadków.

Wśród nich znalazł się także Gerald Birgfellner, który był przesłuchiwany aż siedem razy. Jednym z ostatnich etapów śledztwa było natomiast przesłuchanie prezesa PiS, Jarosław Kaczyński.

Polityk zeznawał w prokuraturze w czerwcu tego roku.

Jest reakcja Romana Giertycha

Decyzja o umorzeniu śledztwa nie kończy jednak sprawy. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena już zapowiedzieli walkę o zmianę rozstrzygnięcia.

Głos zabrał również poseł KO Roman Giertych, który ostro skrytykował decyzję śledczych i poinformował o planowanym zażaleniu.

Polityk zwrócił też uwagę na zmianę prokuratora prowadzącego sprawę i przypomniał wcześniejsze odsunięcie od śledztwa Ewa Wrzosek.

Szczegóły poznamy w połowie lipca

Na razie prokuratura nie ujawnia pełnego uzasadnienia swojej decyzji. Powód jest prosty – dokument musi zostać przetłumaczony na język niemiecki i doręczony wszystkim stronom postępowania.

Jak poinformował rzecznik prokuratury, samo postanowienie liczy 63 strony, a uzasadnienie kolejnych 20.

Dopiero po zapoznaniu się stron z dokumentami śledczy mają przedstawić szczegółowe argumenty, które doprowadziły do umorzenia jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich lat.

Na tym jednak historia „dwóch wież” prawdopodobnie się nie kończy. Zapowiadane zażalenie może sprawić, że sprawa jeszcze wróci na pierwsze strony gazet.

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