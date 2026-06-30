Śledczy nie dopatrzyli się przestępstwa

Głośna sprawa „dwóch wież”, która od lat rozpalała emocje w polityce i mediach, na razie kończy się bez aktu oskarżenia.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o umorzeniu śledztwa dotyczącego planowanej budowy wieżowców przez spółkę Srebrna, kojarzoną ze środowiskiem PiS.

Śledczy przeanalizowali trzy główne wątki postępowania. W każdym z nich doszli do tego samego wniosku – nie ma znamion czynu zabronionego.

Milion euro w tle. Austriacki biznesmen czuł się oszukany

Jednym z najważniejszych elementów śledztwa były zarzuty austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera. Twierdził on, że wykonywał prace związane z planowaną inwestycją i poniósł koszty przekraczające 1,3 mln euro, nie otrzymując należnego wynagrodzenia.

Prokuratura badała, czy mogło dojść do oszustwa.

– Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, niekorzystne rozporządzenie mieniem oraz wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba dla radia Eska.

Wątek korupcyjny także umorzony

Śledczy analizowali również doniesienia dotyczące możliwych korzyści majątkowych związanych z Fundacją Instytut im. Lecha Kaczyńskiego.

Badano między innymi sprawę przyjęcia 50 tys. zł przez jednego z członków rady fundacji oraz zarzuty dotyczące nakłaniania do wręczenia łapówki.

Także w tych przypadkach prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa i postanowiła zakończyć postępowanie.

Przesłuchano kilkudziesięciu świadków

Jak podkreślają śledczy, postępowanie było bardzo obszerne. W jego trakcie przesłuchano 38 świadków.

Wśród nich znalazł się także Gerald Birgfellner, który był przesłuchiwany aż siedem razy. Jednym z ostatnich etapów śledztwa było natomiast przesłuchanie prezesa PiS, Jarosław Kaczyński.

Polityk zeznawał w prokuraturze w czerwcu tego roku.

Jest reakcja Romana Giertycha

Decyzja o umorzeniu śledztwa nie kończy jednak sprawy. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena już zapowiedzieli walkę o zmianę rozstrzygnięcia.

Głos zabrał również poseł KO Roman Giertych, który ostro skrytykował decyzję śledczych i poinformował o planowanym zażaleniu.

Polityk zwrócił też uwagę na zmianę prokuratora prowadzącego sprawę i przypomniał wcześniejsze odsunięcie od śledztwa Ewa Wrzosek.

Szczegóły poznamy w połowie lipca

Na razie prokuratura nie ujawnia pełnego uzasadnienia swojej decyzji. Powód jest prosty – dokument musi zostać przetłumaczony na język niemiecki i doręczony wszystkim stronom postępowania.

Jak poinformował rzecznik prokuratury, samo postanowienie liczy 63 strony, a uzasadnienie kolejnych 20.

Dopiero po zapoznaniu się stron z dokumentami śledczy mają przedstawić szczegółowe argumenty, które doprowadziły do umorzenia jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich lat.

Na tym jednak historia „dwóch wież” prawdopodobnie się nie kończy. Zapowiadane zażalenie może sprawić, że sprawa jeszcze wróci na pierwsze strony gazet.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]