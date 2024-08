i Autor: Marek Zieliński/Super Express Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Pełczyńska-Nałęcz o emerytach

Ministra mówi o podniesieniu wieku emerytalnego! Coś jest na rzeczy?!

Jak niedawno pisaliśmy, coraz więcej polskich seniorów dorabia do emerytury. Co więcej, jak wyliczył dla nas ZUS, opłaca się opóźnić przejście na emeryturę i pracować chociaż rok dłużej, ponieważ można w ten sposób zwiększyć swoje świadczenie nawet o 400 zł. Do dłużej pracy chce zachęcać ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (54 l.). Mówi też o podniesieniu wieku emerytalnego.