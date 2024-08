Sprawdź, kiedy zapłacisz mniej za sanatorium! Konkretne informacje

Trzęsienie ziemi w rządzie Tuska?! Sensacyjne doniesienia ws. rekonstrukcji. To może się stać już we wrześniu

Większość osób jeżdżących do sanatorium w ramach NFZ nie jest zadowolona, kiedy dostaje skierowanie w okresie jesienno-zimowym. Najchętniej jeździliby w lecie i to nad morze. Choć ciepła aura i wszechobecna zieleń są kuszące, to pobyt w uzdrowisku w chłodniejszych miesiącach ma swoje zalety i, co najważniejsze, jest tańszy.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia aktualnie obowiązują stawki dopłat w II okresie rozliczeniowym (od 1 maja do końca września). Z kolei od 1 października do końca kwietnia 2025 r. będą obowiązywały stawki na I okres rozliczeniowy. Będą one jak zwykle niższe niż w okresie II (letnim). A co ważne, nie będą wyższe od obowiązujących w okresie 2022-2023 i to pomimo wzrostu wielu cen. Czyli wyjazd jesienią lub zimą będzie opłacalny.

Ile trzeba będzie zapłacić? Pobyt w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym kosztować będzie 19,5 zł za dobę, czyli podczas dwutygodniowego pobytu trzeba zapłacić 273 zł. Z kolei w okresie letnim za taki turnus zapłacimy 382,2 zł (o 109,2 zł więcej). Jak wyglądają inne warianty wyjazdu i pobytu w sanatorium? Wystarczy zerknąć do rozpiski, którą publikujemy niżej.

Zakwaterowanie: 1. Pokój jednoosobowy z łazienką: sezon październik-kwiecień: 32,6 złsezon maj-wrzesień: 40,9 zł

2. Pokój jednoosobowy studio: sezon październik-kwiecień: 26,7 złsezon maj-wrzesień: 37,4 zł

3. Pokój jednoosobowy bez łazienki:sezon październik-kwiecień: 24,9 złsezon maj-wrzesień: 33,2 zł

4. Pokój dwuosobowy z łazienką: sezon październik-kwiecień: 19,5 złsezon maj-wrzesień: 27,3 zł

5. Pokój dwuosobowy studio:sezon październik-kwiecień: 16,5 złsezon maj-wrzesień: 24,9 zł

6. Pokój dwuosobowy bez łazienki:sezon październik-kwiecień: 14,2 złsezon maj-wrzesień: 19,5 zł

7. Pokój dwuosobowy z łazienką:sezon październik-kwiecień: 12,5 złsezon maj-wrzesień: 14,8 zł

8. Pokój wieloosobowy studio:sezon październik-kwiecień: 11,9 złsezon maj-wrzesień: 13,6 zł

9.Pokój wieloosobowy bez łazienki:sezon październik-kwiecień: 10,6 złsezon maj-wrzesień: 11,9 zł