Ministerstwo Sprawiedliwości broni franczyzobiorców

- Franczyza to nie pańszczyzna. Wolny rynek jest naprawdę wolny, gdy jego uczestnicy mogą być uczciwi wobec siebie. To warunek zdrowej konkurencji – mówił Marcin Sławecki, przewodniczący powołanego przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro zespołu ds. franczyzy. Przygotował on założenia projektu ustawy regulującej prawa dotyczące franczyzy.