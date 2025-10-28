Jarosław Kaczyński się nie zatrzymuje! Kolejny członek PiS zawieszony!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-10-28 14:21

Kolejne zawieszenie w Prawie i Sprawiedliwości! Prezes partii Jarosław Kaczyński zdecydował o zawieszeniu w prawach członka Waldemara Humięckiego, byłego dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Decyzja ta jest pokłosiem afery związanej ze sprzedażą działki pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), o której w poniedziałek poinformował portal Wirtualna Polska. Czy to koniec czystek w partii rządzącej? Jakie konsekwencje poniesie Humięcki?

Autor: X/PiS/ Archiwum prywatne
  • Jarosław Kaczyński kontynuuje serię zawieszeń w PiS.
  • Kolejny poseł Prawa i Sprawiedliwości został zawieszony w prawach członka.
  • Decyzja ta nastąpiła po ujawnieniu bulwersujących informacji dotyczących budowy CPK.

Informację o zawieszeniu Waldemara Humięckiego podał portal Wirtualna Polska, powołując się na własne ustalenia. Sprawa ma związek z kontrowersyjną sprzedażą działki, która ma być przeznaczona pod budowę linii kolei dużych prędkości w ramach projektu CPK. Portal opisał w poniedziałek, że w 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Z ustaleń portalu wynika, że w 2023 roku, za zgodą ówczesnego ministra rolnictwa Roberta Telusa, doszło do sprzedaży 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona, Piotrowi Wielgomasowi. Działka ta ma być kluczowa dla budowy linii kolei dużych prędkości, która jest częścią projektu CPK. Co więcej, właściciele firmy dzierżawili działkę od 2008 roku i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. W tekście napisano, że w 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (…) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Wirtualna Polska podkreśla, że wartość działki, która trafiła w ręce wiceprezesa Dawtony, może wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie. - Sprzedano ją za 22,8 mln zł. Niebawem może być warta nawet 400 mln – czytamy.

Przypomnijmy, że w poniedziałek, decyzją Jarosława Kaczyńskiego, zawieszeni w prawach członka PiS zostali również były minister rolnictwa Robert Telus oraz były wiceszef MRiRW Rafał Romanowski. Ten pierwszy wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że nie miał wiedzy o transakcji i jest przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. - Ze zrozumieniem przyjąłem decyzję Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu mnie w prawach członka partii – napisał były minister na platformie X.

