"Gazeta Wyborcza" donosi, że oficjalny doradca Karola Nawrockiego ma poważne problemy finansowe.

Tomasz Obszański ma mieć ogromne długi u polskich rolników.

Wśród poszkodowanych ma być m.in. nowa wiceminister rolnictwa.

Jak mężczyzna odnosi się do zarzutów przedstawionych w dzienniku?

Zarzuty względem doradcy prezydenta

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Tomasz Obszański od lat skupuje od rolników z całej Polski setki ton owoców, warzyw i roślin strączkowych. Wielu z nich do dziś nie otrzymało zapłaty. Jeden z producentów warzyw ze wschodniej Polski, cytowany przez dziennik, nie kryje swojego oburzenia! - Kiedy zobaczyłem go w telewizji z prezydentem RP, jak odbierał nominację z taką wielką dumą na twarzy, nie uwierzyłem. Zawołałem żonę. Potwierdziła: tak, nie denerwuj się, to jest Obszański - grzmiał.

Okazuje się, że doradca prezydenta od prawie roku jest mu winien blisko 100 tys. zł za 100 ton warzyw. To tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ „Gazeta Wyborcza” dotarła do kilkunastu wierzycieli Obszańskiego, a rolnicy twierdzą, że jest ich znacznie więcej. Co ciekawe, wśród pokrzywdzonych przez Tomasza Obszańskiego jest nawet nowo powołana wiceminister rolnictwa z PO, Małgorzata Gromadzka, która przez trzy lata bezskutecznie domagała się zapłaty za kilka dostaw agrestu.

Luksusowe życie Obszańskiego. Skąd na to pieniądze?

Tymczasem, jak pisze „Wyborcza”, po odebraniu prezydenckiej nominacji Obszański przesiadł się do terenówki za 700 tys. zł. W rozmowie z „GW” doradca prezydenta potwierdził, że jeździ luksusowym land roverem za 700 tys. zł netto, ale wyjaśnił, że auto zostało wzięte w leasing przez jedną z rodzinnych firm, w której już nie ma udziałów.

Obszański w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” wyraził przede wszystkim zainteresowanie poznaniem nazwisk rolników, którzy opowiadają o jego niezapłaconych należnościach.

