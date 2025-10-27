Dwaj posłowie PiS zawieszeni w prawach członka! Decyzja Kaczyńskiego

Paulina Jaworska
2025-10-27 14:47

Nie ma zmiłuj! Jak przekazał rzecznik PiS, Rafał Bochenek dwóch posłów ugrupowania, zostało zawieszonych w prawach członka partii: - Decyzją p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR - przekazał Bochenek w oświadczeniu.

Konwencja programowa PiS w Katowicach

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafa Bochenek opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie o następującej treści:

- OŚWIADCZENIE ➡️Decyzją p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR. ➡️ Sprawa powinna być bezwzględnie wyjaśniona. Dziwi nas fakt, że KOWR- pod obecnym kierownictwem- pomimo upływu lat nie próbuje odzyskać na podstawie obowiązujących przepisów sprzedanej nieruchomości... Czyżby wynikało to z faktu, iż rodzina nabywcy działki jest istotnym sponsorem partyjnych inicjatyw i kampanii Platformy/Koalicji Obywatelskiej❓️

Express Biedrzyckiej - WSTĘP

O co chodzi w sprawie? Jak donosi Wirtualna Polska, 160 hektarów państwowej ziemi pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, zostało sprzedanych  w ostatnich tygodniach rządów PiS. Nabywcą strategicznej działki został wiceprezes prywatnej spółki Dawtona. Wartość gruntu może wzrosnąć nawet dwudziestokrotnie. Spółka CPK do ostatniej chwili próbowała powstrzymać transakcję. 

Jak napisała Wirtualna Polska, w 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - na prośbę KOWR - poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”. Z informacji portalu  wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że KOWR już jej nie posiada.

