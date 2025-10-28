Jest wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry! "Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą"

2025-10-28 12:00

Z ostatniej chwili! We wtorkowe przedpołudnie (28 października 2025 roku) na specjalnie zwołanej konferencji prasowej przed mediami wystąpiła rzeczniczkaa Prokuratury Generalnej prok. Anna Adamiak. Poinformowała ona, że Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej. Jakby tego było mało, we wniosku zawarto apel o ujęcie i areszt dla polityka PiS. Zarzut brzmi bardzo poważnie. Ziobrze zarzuca się, że ni mniej, ni więcej, "założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą"!

Zbigniew Ziobro pod lupą prokuratury! Komisja śledcza oskarża byłego ministra o finansowanie Pegasusa

i

Autor: AKPA
  • Prokuratura wystąpiła o aresztowanie Zbigniewa Ziobry.
  • Zarzuty dotyczą Funduszu Sprawiedliwości.
  • Wniosek jest częścią śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w tymże.
  • Co dokładnie zarzuca się byłemu Ministrowi Sprawiedliwości i jakie są dalsze kroki w tej sprawie?

- Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie b. ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej - poinformowała we wtorek rzecznik PG prok. Anna Adamiak. Sprawa dotyczy śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek Prokuratura Generalnego - jak poinformowała prok. Adamiak - dotyczy także zatrzymania i aresztowania Ziobry.

Badaniem m.in. sprawy ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zajmuje się powołany w lutym 2024 r. specjalny zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej. Prowadzi on wielowątkowe i rozwojowe śledztwo, które toczy się m.in. w sprawie przekroczenia w ubiegłych latach uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu.

- Zbigniew Ziobro w czasie, gdy pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 mln środków z Funduszu Sprawiedliwości - przekonywała rzeczniczka. Prok. Adamiak na konferencji prasowej przekazała, że prokurator prowadzący śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości „ustalił to w oparciu o dowody”. - Prokurator przyjął dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez pana Zbigniewa Ziobro przestępstwa z artykułu 258, paragraf 3 Kodeksu Karnego, to jest założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą - podkreśliła.

Wśród popełnionych przestępstw - jak przekazała rzeczniczka PG - znalazły się również przywłaszczenie pieniędzy, które stanowiły środki z Funduszu Sprawiedliwości, a także poświadczanie nieprawdy w dokumentach. Według prok. Adamiak grupa założona przez Ziobrę składała się z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz osób pełniących funkcje publiczne w ministerstwie, a także z osób, które były powiązane z podmiotami beneficjentami uzyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości. - Te osoby popełniały przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, wyrządzając szkodę w mieniu. Ustalono, że w ramach tych 26 czynów (...) przywłaszczono ponad 150 mln zł środków z Funduszu Sprawiedliwości - dodała.

Jak przekazała prok. Adamiak, w sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy. - Ten materiał obejmuje zeznania świadków, wyjaśnienia podejrzanych, przede wszystkim dokumentację dotyczącą konkursów, które odbywały się w ramach przyznawania środków z Funduszu Sprawiedliwości, materiały pozyskane przez prokuraturę z NIK, a także zapisy zarejestrowane na nośnikach danych - mówiła prokurator. - Te wszystkie dowody pozwoliły na przyjęcie przez prokuratora dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że poseł Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw, a czyny te pozostają w ścisłej relacji do pełnionej poprzednio przez Ziobrę funkcji ministra sprawiedliwości, będącego również dysponentem środków z Funduszu Sprawiedliwości, na mocy przepisów zobowiązanego do sprawowania należytego nadzoru nad wydatkowaniem tych środków - poinformowała prok. Adamiak.

Prokurator dodała, że przestępstwa, o które podejrzewany jest Ziobro, mają polegać przede wszystkim na przekraczaniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków jako funkcjonariusz publiczny w związku z pełnieniem przez niego funkcji ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego.

