Sprawą eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji od tygodnia żyje cała Polska. I choć dawno żadna sprawa nie szkodziła politycznie rządowi jak ta, to na razie na dymisję komendanta Jarosława Szymczyka (52l.) wcale się nie zanosi. On sam mówi w wywiadach, że „czuje się ofiarą, a nie sprawcą” całej sytuacji. - To był samoczynny wybuch, a nie wystrzał. To było przyczyną wybuchu granatnika – tłumaczył w poniedziałek w TVP.

W obronie szefa policji staje Mariusz Kamiński (57l.), szef MSWiA. - To kwestia lojalności i odpowiedzialności wobec swoich ludzi. Poza tym minister naprawdę wierzy, że to nie była wina Szymczyka – słyszymy w PiS. Kamiński wykluczył dymisję Szymczyka, poinformował też, że odpowiedzialny za przekazanie prezentu komendantowi polskiej policji zastępca szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. D. Bondar został zawieszony. - W tej sprawie wszczęto również na Ukrainie postępowanie karne – przekazał Mariusz Kamiński.

Mniej stanowczy jest premier Mateusz Morawiecki (54l.). - Prowadzone są bardzo dokładne analizy, które mają doprowadzić do szybkiego wyciągnięcia wniosków, tak żeby minister spraw wewnętrznych, żebym ja mógł to ocenić i żebyśmy mogli podjąć w związku z tym odpowiednie decyzje – mówił w poniedziałek, 19 grudnia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w otoczeniu premiera panuje przekonanie, że dawno żadna sprawa nie szkodziła rządowi tak bardzo, jak ta i jedynie szybka dymisja komendanta mogłaby to przeciąć. - To już nie jest kwestia tego, kto ma rację, ale tego, że ta sprawa medialnie żyje swoim życiem i będzie tematem przy świątecznych stołach. To dla nas zła informacja, ale decyzja o dymisji należy do ministra, a dla wszystkich byłoby najlepiej gdyby wyszła od samego komendanta – mówi nam osoba z rządu.

