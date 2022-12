Jarosław Szymczyk pokazał obrażenia po wybuchu granatnika. Dziękuje dyrektorowi szpitala MSWiA za opiekę

Łzy same cisną się do oczu

Jarosław Szymczyk publicznie o incydencie w KGP

Komendant Główny Policyjny, generalny inspektor Jarosław Szymczyk był gościem programu "Gość Wiadomości" emitowanego przez TVP 1. W rozmowie odniósł się do okoliczności wybuchu i o kwestii prezentu od strony ukraińskiej.

Podkreślił, że zdarzenie, które miało miejsce 14 grudnia 2022 roku należy dokładnie zbadać. Zaznaczył także, że był wielokrotnie zapewniany o bezpieczeństwie otrzymanego podarunku (dwie tuby granatnika) a eksplozja nastąpiła w sposób "ewidentnie samoczynny".

Komendant główny policji o obrażeniach. Nie był jedynym poszkodowanym

"Moje obrażenia - jak na możliwości, którymi mogło się to skończyć - są niewielkie. Są to obrażenia ciała, były wyjmowane przedmioty obce z oka. Najpoważniej wyglądają obrażenia związane z narządami słuchu ponieważ te okazały się poważniejsze niż pierwotnie przypuszczano. Czeka mnie długotrwały proces leczenia" - odpowiedział Jarosław Szymczyk zapytany o kwestie obrażeń. Poinformował, że w wyniku zdarzenia ucierpiała również druga osoba znajdująca się w pomieszczeniu poniżej. Drugi poszkodowany doznał rozcięcia głowy w wyniku uderzenia lampy, która spadła z sufitu po wybuchu granatnika.

Jarosław Szymczyk dziękuje personelowi medycznemu

Jarosław Szymczyk na wizji podziękował za opiekę medyczną. "Od początku świetnie zajął się mną personel szpitala klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej. Poczynając od dyrekcji, przez lekarzy po pielęgniarki i panie salowe. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za tą profesjonalną i niezwykle troskliwą opiekę" - podkreślił komendant.

"Efekty tego zdarzenia traktuję w kategoriach cudu"

"Wierzę, ze to też przyczyni się do tego, że skutki końcowe tych obrażeń będą jak najmniejsze. Przede wszystkim chcę podkreślić, że ja to, że takie są efekty tego zdarzenia traktuję w kategoriach cudu, bo mogło się to skończyć naprawdę tragicznie" - podsumował Jarosław Szymczyk podkreślając istotę konieczności zbadanie tego incydentu przez odpowiednie służby.

