Minister „od górnictwa” zapowiada inwestycje. Premier: UE zmusza Polskę do zamykania kopalń

Premier określił taką politykę jako „brutalną”. Podkreślił, że prowadzi ona do tego, że koszty uprawnień do emisji tony dwutlenku węgla (gazu cieplarnianego) znowu oscylują wokół 100 euro, „a to spowoduje, że energetyka węglowa nie będzie opłacalna”. To z kolei, logicznie rzecz biorąc, określa perspektywy górnictwa węglowego w Polsce. Czy będą w polskim górnictwie realizowane inwestycje mające na celu zwiększenie wydobycia w okresie długoterminowym, wykraczającym poza najbliższe dwa, trzy lata? - pyta red. Jerzy Dudała, a Marek Wesoły odpowiada: – Jest w tym zakresie zielone światło wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Mogę powiedzieć, że będzie dążenie do tego, żeby sięgnąć po nowe pokłady węgla w celu zwiększenia krajowego wydobycia i zredukowania importu węgla do Polski. Górnictwo będzie stopniowo wygaszane. W umowie społecznej zapisano rok 2049, jako datę odejścia w Polsce od wydobycia węgla kamiennego energetycznego. Natomiast w kolejnych latach będą realizowane inwestycje mające na celu zwiększenie wydobycia w polskich kopalniach…

Nie wiadomo, jak pełnomocnik wyobraża sobie realizację tych planów, skoro polskie górnictwo węgla kamiennego przejdzie do historii znacznie wcześniej niż wynika to ze wspomnianej umowy społecznej (której nadal nie zatwierdziła Komisja Europejska), a to za sprawą tzw. rozporządzenia metanowego. Będzie ono skutkowało tym, że za emisję do atmosfery metanu nasze kopalnie będą wnosiły gigantyczne „opłaty”. Górnictwo na to nie będzie stać, czego efekt będzie wiadomy.

Czy można zbagatelizować nowe dyrektywy (wkrótce wejdą w życie)? Tę kwestię poruszył w wspomnianym wywiadzie Mateusz Morawiecki: – Ponieważ polityka klimatyczna UE jest rdzeniem polityki gospodarczej całej UE i wszyscy, którzy znają się na UE, wiedzą, że gdybyśmy sobie chcieli wyjść z polityki klimatycznej, tak po prostu zrezygnować z polityki klimatycznej UE, byłoby to jednoznaczne z wyjściem z Unii Europejskiej de facto. Premier stwierdził, że „radykałowie, z jednej czy drugiej strony, albo świadomie, albo nie świadomie chcą nas wepchnąć w narracje Poleksitu”. Zapowiedział, że nie pozwoli „wepchnąć się w taką narrację”.