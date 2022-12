Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Straż Graniczna pokazuje dane, a te wskazują wprost - rośnie liczba prób sforsowania granicy polsko-białoruskiej. I choć nie jest to skala, o której mogliśmy mówić w 2021 roku, gdy fala migrantów doprowadziła do budowy zapory na granicy, ale wzrost jest wyraźny i nie można go bagatelizować.

Coraz więcej pracy na granicy z Białorusią. Od początku roku prawie 10 tys. prób przejścia

Komenda Główna Straży Granicznej wskazuje, że od początku roku do połowy listopada odnotowano 9914 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Znaczna część z tej sumy to próby podejmowane przez migrantów właśnie jesienią. Od połowy roku notowany jest bowiem wyraźny wzrost liczby prób przekroczenia naszej wschodniej granicy.

W sierpniu było to 793 osób, we wrześniu już 1144 osoby, a w październiku już 2315 migrantów. Rzeczpospolita wskazuje, że listopad może przebić poprzednie miesiące pod względem prób nielegalnego przekroczenia granicy. W ciągu 2 tygodni przyłapano bowiem 1047 migrantów. Co ciekawe, w tym czasie granicę Polski próbowali sforsować migranci z 40 krajów świata, głównie z Afryki i Azji. Takiej liczby różnych narodowości nie było w ubiegłym roku.

Wciąż dużo przekroczeń granicy, ale elektronika na całej długości ma to zmienić

Rzeczniczka Straży Granicznej wskazuje, że już teraz wielu migrantów odstrasza zapora, ale część właśnie przez nią próbuje przekroczyć granicę. Wiedzą, że jeśli zapora elektroniczna na całej długości zostanie uruchomiona, nie będzie już szans. - Imigranci chcą wykorzystać ostatni moment, kiedy uruchomienie na całej długości bariery elektronicznej, poza zaporą fizyczną, praktycznie całkowicie wyeliminuje możliwość przekroczenia granicy w sposób nielegalny. Wiemy o tym, bo monitorujemy fora imigrantów - mówi por. Anna Michalska.

Na razie zapora perymetryczna została uruchomiona w ubiegły weekend na pierwszym odcinku 21 km granicy. Odcinek ten obstawiają aż 232 kamery dzienno-nocne, 67 kamer termowizyjnych oraz 277 słupów kamerowych.

