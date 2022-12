Marcinkiewicz będzie płacił więcej Isabel! Sąd podwyższył alimenty dla byłej żony

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

O podwyżkę alimentów wnioskowała Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz. Do tej pory były mąż płacił jej kwotę 4 tys. miesięcznie. Teraz kwota ta wzrośnie aż o 500 złotych. Co miesiąc Kazimierz Marcinkiewicz musi więc płacić swojej eksżonie 4,5 tys. złotych. Zobowiązanie musi uiścić do dnia 25 każdego miesiąca. Oprócz podwyższenia alimentów sąd obciążył też Kazimierza Marcinkiewicza kosztami sądowymi w wysokości 400 złotych.

Większe alimenty dla Isabel

Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził nam, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał wyrok dotyczący podwyższenia alimentów 7 października 2022r. Wyrok został wydany zaocznie. Taki wyrok może zostać wydany wtedy, gdy ze strony pozwanego nie ma odpowiedzi na pozew lub gdy pozwany nie stawi się na rozprawie w wyznaczonym terminie. Tymczasem Kazimierz Marcinkiewicz w rozmowie z „Super Expressem” przekonuje, że o żadnym wyroku w sprawie podwyższenia alimentów nie wie. - Z tego, co wiem rozprawa miała być 18 października, ale została odwołana. Innych informacji nie posiadam. Taki wyrok nie mógł zapaść, wiedział bym o tym – twierdzi. Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz nie odpowiedziała na naszą prośbę o kontakt.

Były premier nie płacił alimentów

To kolejny cios dla Marcinkiewicza w ostatnim czasie. Pod koniec września uprawomocnił się wyrok z marca tego roku w sprawie niepłacenia przez niego alimentów. Wtedy sąd uznał, że Marcinkiewicz od sierpnia 2017 do maja 2020 nie zapłacił byłej żonie kwoty 136 tys. zł., umorzył jednak warunkowo postępowanie karne na okres próby dwóch lat, przez które były polityk ma płacić alimenty byłej żonie. W 2021 roku komornik zlicytował mieszkanie Marcinkiewicza na warszawskiej Ochocie.

