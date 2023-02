Kazimierz M. ponownie skazany. Były premier usłyszał wyrok

Co dziś robi była premier?

Na początku roku warszawska prokuratura informowała o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Kazimierzowi M. Były premier miał uchylać się od obowiązku alimentacyjnego w okresie od 22 listopada 2021 roku do 18 listopada 2022 roku. W listopadzie ub. r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zwiększył także wysokość alimentów do 4,5 tys. złotych miesięcznie. Wcześniej były one niższe o 500 złotych.

Portal tvp.info potwierdził w Sądzie Okręgowym w Warszawie, że wyrok zapadł 19 stycznia. - Postępowanie znajduje się na etapie doręczenia odpisu wyroku stronom, co nie pozwala aktualnie na udzielenie informacji co do treści orzeczenia - odpowiedziała sekcja prasowa sądu.

Sąd skazał Kazimierza M. na karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Były premier musi też zapłacić 320 zł na rzecz Skarbu Państwa za koszty postępowania sądowego.

Przypomnijmy, że Kazimierz M. ma już jeden wyrok na koncie za niepłacenie alimentów byłej żonie. W marcu 2022 r. były premier rządów PIS-Samoobrona-LPR został skazany za niepłacenie alimentów w okresie od sierpnia 2017 r. do maja 2020 roku. Łączna kwota długu wynosiła 136 tys. zł. Sprawa zakończyła się prawomocnie warunkowym umorzeniem na dwa lata. Były polityk został jednak zobowiązany do płacenia alimentów w czasie próby.