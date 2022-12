Trauma została do dziś. Panie Prezesie może spotkać się w sądzie

- Bił sztachetami, na obozach sportowych kazał stać godzinami z "rękami do góry", upokarzał słownie i psychicznie, zwłaszcza chłopców słabszych fizycznie, kierował w naszym kierunku obrzydliwe, seksistowskie teksty, które później stały się normą. Miałyśmy wtedy 13-14 lat. Dotykał nas w miejsca intymne. Dziś wiem, że wtedy badał, na ile może sobie pozwolić. Selekcjonował nas i typował na swoje późniejsze ofiary. opowiadała na antenie TVN24, posłanka Kotula.

Jak przyznała Kotula, jest głosem jego ofiar i nie boi dzisiaj konfrontacji z prezesem. Panie Prezesie może spotkać się w sądzie-powiedziała posłanka.

- Dlatego teraz zdecydowałem się mówić pod nazwiskiem ponieważ jestem posłanką, przez co mój głos będzie bardziej słyszalny. Tajemnicą poliszynela było w całym, polskim środowisku tenisowym wyczyny prezesa Skrzypczyńskiego, jednak wielu bało się i boi się nadal o swoje kariery. Pozycja prezesa jest dzisiaj taka, że wszyscy się go boją. Sam chwalił się wielokrotnie swoimi koneksjami politycznymi i to, że bez jego znajomości nie będzie pieniędzy. On jest wyrocznią kto będzie robił karierę tenisową w Polsce - mówiła Kotula u Moniki Olejnik.

Na pytanie, dlaczego nie poinformowała rodziców, przyznała, że rodzice wielokrotnie dopytywali czy na treningach jest wszystko w porządku, ale nie umiała zwerbalizować w tym wieku tego co dzieje się podczas treningów, nie wiedziałam że jest to molestowanie, czułam wstyd! - mówiła opowiadała Kotula w programie Moniki Olejnik. Ja to bardzo ukrywałam przed najbliższymi podobnie jak inne ofiary Skrzypczyńskiego. Wszyscy skrzywdzeni przez niego do dizsiaj nie przerobili tych traum - dodała.

Wstrząsające wyznanie po latach

Posłanka Kotula przyznała, że wyparła, "zamknęła drzwi" w 1993 i wyjechała do USA. Co szokujące posłanka przyznała, że jej partner nic nie wiedział, rodzice też.

- Kiedy usłyszałam, że Skrzypczyński był rozpatrywany jako kandydat na ministra sportu "zmroziło mnie". To był ten moment kiedy stwierdziłam, że muszę to ujawnić. Z rodzicami odbyłam kilkugodzinną, trudną rozmowę. Wspierają mnie, partner i córka również, bo robimy to dla tych, którzy z różnych względów nie mogą dzisiaj się ujawnić - powiedziała Kotula.

Szokujący brak reakcji ministrów rządu PiS

Po ujawnieniu sprawy do dziś nie ma żadnej reakcji Kamila Bortniczuka, ministra sportu czy Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości. Związek Tenisa też milczy, może dlatego, że Skrzypczyński nadal nim rządzi - mówiła. Jeżeli minister sportu nie reaguje to znaczy, że nie ma władzy i kontroli nad związkami sportowymi i powinien odejść przez swoją niekompetencję - powiedziała Kotula

Prowadząca przypomniała, że pomimo zawiadomienia prokuratury przez żonę o pobiciu przez Skrzypczyńskiego, ta nawet nikogo w sprawie nie przesłuchała.

- Mogę jasno stwierdzić. Dziś, obecnie w 2022 r. państwo, sprawy molestowania, mobbingowania, przemocy domowej zamiatają pod dywan, jak Kościół pedofilię. System wsparcia ofiar przemocy seksualnej, fizycznej i psychicznej nie istnieje. Wiem, że wiele ofiar po ujawnieniu swoich krzywd później żałowały, że ujawniły czy zgłosiły do organów ściagania. Trener czy nauczyciel wf nie może być sam na sam z uczniem czy zawodnikiem, bo to prowokuje dwuznaczne zachowania. Potrzeba natychmiast zmian systemowych i zamierzam o to walczyć- zapowiedziała u Moniki Olejnik posłanka Kotula.

