Afera! Michał Wójcik wykluczony z obrad komisji! Członkowie PiS demonstracyjnie opuścili obrady

Komisja ds. wyborów kopertowych wezwała w środę (28.02) na przesłuchanie prokuratorkę Ewę Wrzosek. Nim rozpoczęto przesłuchanie – prokuratorka złożyła wniosek o wykluczenie z obrad posła Michała Wójcika, uzasadniając to– wątpliwościami co do jego bezstronności. Świadkini przywołała wypowiedzi polityka z 2021 roku, w których Wójcik wielokrotnie wypowiadał się z aprobatą na temat karania niepokornych wobec władzy prokuratorów. Taki ostracyzm, ze strony ówczesnego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego spotkał m. in. Ewę Wrzosek. Prokuratorka trafiła na karną delegację do jednostki oddalonej o 310 km od domu i otrzymała dyscyplinarkę.

Wrzosek podkreśliła, że ta sprawa dotyczyła głównie prokuratorów ze stowarzyszenia „Lex super opinia”, do którego należała. Od decyzji Święczkowskiego – zdaniem Wrzosek, nie można było się odwołać.

Były minister sprawiedliwości Michał Wójcik – takie kroki prokuratora krajowego komentował jako „awans zawodowy” dla prokuratorki Wrzosek.

Polityk – wniosek uznał za bezprzedmiotowy. Mimo to – komisja w głosowaniu zdecydowała o wykluczeniu Wójcika z obrad.

Oburzeni członkowie z klubu PIS – w proteście opuścili salę razem z nim. Michał Wójcik, wychodząc, rzucił do przewodniczącego Dariusza Jońskiego: “co pan wyprawia?!”. - Czasy kiedy pan decydował za wszystkich na szczęście się skończyły - odpowiedział mu Joński.

