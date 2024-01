Dariusz Joński z komisji badającej wybory kopertowe: Gowin zna prawdę o 70 mln zł

Gowin złoży zeznania 9 stycznia

Sprawa dotyczy wyborów prezydenckich wyznaczonych na 10 maja 2020 r. Z powodu pandemii COVID-19 mieliśmy głosować poza lokalami komisji, w arkuszach wkładanych do kopert. Na wydruk dokumentów wydano ok. 70 mln zł. Badaniem legalności niedoszłych wyborów kopertowych zajmuje się sejmowa komisja, na której czele zasiada przewodniczący Dariusz Joński.

Zapytali Polaków, czy należy utrzymać Konkordat. Duchowni będą zaskoczeni odpowiedziami

– Dziewiątego stycznia świadkiem na komisji będzie były wicepremier Jarosław Gowin, a w kolejnym tygodniu Elżbieta Witek. Jarosław Gowin będzie bardzo ciekawym świadkiem, on był wtedy w oku cyklonu i od środka dużo widział i wiedział. Mamy do niego bardzo dużo pytań – podkreśla Joński w rozmowie z „Super Expressem”. – Gowin jako jeden z nielicznych członków rządu zwracał uwagę, że i wybory kopertowe i to, co robi rząd jest niekonstytucyjne. Jesteśmy ciekawi kuchni podejmowania decyzji niezgodnych z prawem. Liczę, że Gowin ujawni kulisy całego procesu – dodaje przewodniczący komisji.

Okropna wiadomość dla Donalda Tuska na sam początek roku! Co teraz zrobi?

Joński wyhamuje zapędy posłów PiS

Posłowie PiS już torpedują działania komisji, co widzieliśmy na jej pierwszych posiedzeniach. – Nie będę dawał się prowokować osobom, które chcą wszystko przedłużać. 1000 wniosków formalnych zgłaszają tylko po to, aby blokować możliwość przegłosowania wniosków dowodowych, czy świadków. Będę hamował zapędy i wyłączał mikrofon tym posłom, którzy będą mówili nie na temat – zapowiada Dariusz Joński.

PiS czekają lata w opozycji? POLITYCZNE PODSUMOWANIE ROKU Z PROF. ANTONIM DUDKIEM | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.