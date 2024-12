Mentzen zaskakuje. Mówi o zwycięstwie z Trzaskowskim

W przyszłorocznych wyborach prezydenckich wystartują prezydent Warszawy, kandydat KO, Rafał Trzaskowski, prezes IPN Karol Nawrocki jako kandydat popierany przez PiS, marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji i poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Lewica ma ogłosić swojego kandydata w połowie grudnia. Zdaniem kandydata Konfederacji, ma on spore szanse na zwycięstwo z Rafałem Trzaskowskim, jeśli obaj wejdą do drugiej tury. - Jestem głęboko przekonany, że jeżeli to ja będę reprezentował polską prawicę w II turze wyborów, to bez problemu wygram z Rafałem Trzaskowskim. Powiem nawet więcej, uważam, że mam w tej II turze większe szanse od Karola Nawrockiego - ocenił Sławomir Mentzen. Polityk przeanalizował również, dlaczego - jego zdaniem - mógłby liczyć na głosy wyborców Prawa i Sprawiedliwości, jeśli udałoby mu się wejść do drugiej tury.

Mentzen o wyborcach PiS

- Wszyscy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości bardzo nie chcą, żeby system się domknął, bardzo nie chcą, żeby Tusk i Trzaskowski rządzili dalej Polską, żeby Trzaskowski był prezydentem, w związku z czym zagłosują na mnie, bo ja nie jestem Rafałem Trzaskowskim, ja nie zamierzam tego proniemieckiego rządu wspierać - stwierdził Sławomir Mentzen. Jak dodał: - Nie jest zupełnie oczywiste, na kogo w II turze zagłosują wyborcy Konfederacji, jeżeli mnie tam nie będzie. Być może część z nich się zdemobilizuje, część naszego elektoratu nie lubi niektórych działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, takich jak akceptacja choćby Zielonego Ładu.

Data wyborów prezydenckich ma zostać ogłoszona przez marszałka Sejmu 8 stycznia. Wtedy dowiemy się, kiedy zostanie przeprowadzona pierwsza tura, poznamy również datę ewentualnej drugiej tury.

